【書展2019】書展揭幕　香港眾志成員到「三中商」檔位抗議

暑假盛事書展今日（17日）揭幕，受近期的《逃犯條例》修例影響，網民發起到隸屬中聯辦的「三中商」（即三聯書店、中華書局及商務印書館）書展攤位「打書釘」、罷買，甚至寫連儂牆抗議。 不過日間未見有網民響應，直至晚上7時許，香港眾志成員廖偉濂及林朗彥持着寫有「資助中聯辦 呢邊排隊」紙牌，到場抗議。整個行動大約十多分鐘，他們相信今次行動不會被貿發局列入黑名單。

香港眾志成員廖偉濂到場以反話方式，呼籲不要光顧「三中商」檔位。（羅君豪攝）

促書迷光顧小書店

廖偉濂逐一走到三聯書店、中華書局及商務印書館「宣傳」，稱三間集團都屬中聯辦，呼籲市民若不想書展也「送中」，就罷課三間集團的書籍，轉為光顧小書店；反之，若認同近月來《逃犯條例》香港及警察使用武力的情況，就光顧「三中商」。

林朗彥表示，行動是希望市民了解光顧三中商是將錢「送中」，希望大家可以光顧本地書商。他們會繼續在網上進行宣傳，讓市民了解中聯辦壟斷三聯、中華及商務的事實。

中華書局也是中聯辦旗下出版社，今年在書展佔據重要位置。（羅君豪攝）

二人強調不是要到書展搞破壞，行動沒有受到阻撓，並且是以非暴力的理念進行，不擔心有法律風險。

現場有保安員一度上前了解，惟未有制止。

去年有十人到「三中商」書展攤位快閃示威

網民並非首次發起針對「三中商」活動。去年有報道揭發「三中商」由中聯辦全資擁有，約有10名示威者隨即自發於會展書展發起快閃示威行動。他們身穿「罷買三中商，咪益中聯辦」抗議，呼籲市民勿於「三中商」書店購買書籍，並手持多本政治書籍，諷刺中聯辦不容許三中商發行政治敏感書。

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