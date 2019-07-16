【書展2019】「三中商」指會以平常心面對　會展加強保安措施

第30屆香港書展將於明日（17日）‪至下周二（(23日）)於灣仔會展舉行，近日因修訂《逃犯條例》風波引發多區示威衝擊，有網民於早前表示，將到場進行抗議「三中商」（即三聯書店、中華書局及商務印書館）行動，在場內設連儂牆，於攤位「打書釘」等。 「三中商」發言人不約而同表示，會以平常心面對，必要時會請示大會提供協助。中華書局副總經理陳小姐說，「書籍係心靈雞湯，都希望佢哋可以睇吓。」會展現場有消息指，現時已經加緊保安措施，並早已預計明天示威者有所行動。 「三中商」為聯合出版集團旗下出版社，隸屬中聯辦。

有網民發起到「三中商」書商檔位寫連儂牆、「打書釘」等。（張浩維攝）

中華書局：抗議人士都係我哋嘅讀者

書展為每年暑假重點活動之一，料會吸引途百萬人次入場，各個攤位今日進後最後準備，迎接明天的書迷。近日因修訂《逃犯條例》引起爭議不絕，有網民發起「支持三中商書展打書釘」行動，計劃到書展設連儂牆、「組隊打書釘」、派發文宣單張等。

三聯書店、中華書局、商務印書館以及聯合圖書出版社的負責人，今日不約而同表示會以平常心看待。其中中華書局副總經理陳小姐表示，公司同事會本着服務讀者的心態做好工作，不擔心會有所影響。她説：「佢哋（抗議人士）都係我哋嘅讀者，加上佢哋又係讀書人，希望啲書可以做心靈雞湯，大家和氣生財。」她又指，今年繼續推出全場八折優惠，並有限量贈品，期望會有按年5%增長盈利。

香港書展將於7月17日早上10時開幕，商務印書館檔位，將是「焦點」之一。（張浩維攝）

另外，三聯書店營銷及市務副經理高啓發説：「我哋會尊重佢哋，有必要時交畀大會處理。」問到若然有讀者於場內設連儂牆，四周貼上便利貼會否拆除時，「而家未知情況，我哋會交畀大會處理，未知會唔會拆。」購書優惠方面，高表示今年會繼續推出快閃優惠，當中不乏熱銷書，可作留意，希望今年的銷情與去年相若。

聯合書刊物流有限公司市場及業務發展部經理雷肇基則説，言論自由重要，但希望行動可理性進行，必要時會向大會提供協助，但坦言「最好就唔好咁啦！」商務印書館負責人也同樣以平常心看待作回應。

現場消息指，會展方面早前已得悉有關問題，現時已有部署應對措施，以及加強保安，強調早已預計會有示威行動發生。