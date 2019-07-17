【沙田遊行】消息：遊行前數日警曾要求交新城市平面圖　新地拒絕

沙田新城市廣場連日成為網民炮轟目標，昨晚更有數百人包圍商場4樓客戶服務中心，直至凌晨仍有十多人在商場逗留抗議。由於周日商場爆發嚴重警民衝突時，有網上影片顯示是有商場職員當晚帶領防暴警察進場，故商場管理公司職員及其所屬的新鴻基地產成為針對目標。 不過，接近新地消息人士向《香港01》表示，警方早在周日沙田遊行前數天，已要求新地提供新城市廣場平面圖，惟新地表明拒絕交出。消息人士又稱，新地事前並不知道警方進入商場行動，對事件中有人受傷深表遺憾和難過。

警員與商場內人士發生衝突。（資料圖片）

新地重申事前不知警進入商場行動

本周日（14日）沙田區大遊行，及後爆發嚴重衝突，新城市廣場更出現前線警員及示威者「困獸鬥」情況，同時更觸發示威者、消費者及市民強烈不滿，質疑新地方面無好好保護商場內市民安全，置他們於險地。

新地早於周一發表聲明，指「新城市廣場有多個出入口之公共通道，必須按照地契24小時開放予所有公眾人士使用。有關公共通道包括通往沙田港鐵站及巴士總站等通道。」

新地亦重申，事前並不知悉警方周日傍晚進入商場內的行動，以及鐵路服務的臨時安排，令商場內的人士無法順利離開。對於當日的事件引致有人受傷，亦令顧客、途人和商戶受到影響，新地深表遺憾和難過。