【沙田遊行】千人新城市廣場抗議　多處變連儂牆促新地交代

周日（14日）沙田區遊行過後，示威者與警方於新城市廣場爆發激烈衝突，昨（15日）晚有市民包圍新城市廣場詢問處，要求交代為何大批警員當晚會於商場出現，要求商場於今日傍晚6時前回應，否則夜後將再發起包圍行動。 晚上7時許，商場詢問處陸續有大批市民聚集，近數百名市民高呼「新鴻基交代」，亦有市民索取表格投訴商場，有鄰近詢問處的店舖已提早落閘。立法會議員林卓廷指有同事發現商場有一名人士帶同大袋鐵通，呼籲不要做暴力行為，隨即被市民報以噓聲，指「唔好割席呀」。

大批市民於沙田新城市廣場聚集抗議。（香港01記者攝）

【22：05】市民繼續於商場內聚集，部分人席地而坐，繼續高叫「新鴻基交代」及「林鄭下台」等語句，有市民於樑柱上貼上標語及便利貼，字眼包括「黑警吹雞，新地跪低」等。

【21：58】新城市廣場四名職員不適，由救護車送院治理，其中一人坐上輪椅。

【21：36】詢問處變身「連儂牆」，有市民於詢問處檯上貼上多張便利貼，寫下包括「我要交代」等字句。

【21：30】過百名抗議人士於商場停車場一個寫有「職員專用」控制室門外聚集，要求「釋放工作人員」，人士又向一個停車場補票櫃位職員查問，職員表示不會報警。眾人其後陸續返回商場。

【21：20】多輛救護車到達新城市廣場外，有市民於車旁行人路聚集，高呼「切勿濫用救護車」。

【21：15】有市民呼籲到商場L1層繼續聚集，大批市民陸續乘電梯到下層。

【21：00】詢問處一名男職員感到不適，救護員接報到場，職員由同事攙扶下跟隨救護員離開到控制室。消防接獲有8人報稱不適。

【20：43】一名自稱為急救人士的代表，向現場抗議市民表示，收到消息於禾輋警署已有警車準備前往商場，現場人士隨即報以噓聲。另外一名自稱為沙田女街坊，向詢問處職員查詢多個問題，包括商場是否有關掉冷氣，以及是否已正聯絡商場高層，及有否報警求助，職員表示冷氣已開到最大，但其他問題則未有回應。

有市民於詢問處檯上貼上多張便利貼，寫下包括「我要交代」等字句。（陳浩然攝）

大批市民聚集於商場，有人席地而坐。（陳浩然攝）

一名職員不適，跟隨救護員離開詢問處。（陳浩然攝）

多輛救護車到場。（黃廸雯攝）

林卓廷呼籲勿作暴力行為 被市民喝倒采

立法會議員林卓廷晚上到場，他昨晚曾到場協助事件，今早已將市民質疑查詢新鴻基地產並要求下午6時前回覆，但商場至下午5時許仍未能解答，林卓廷指與大家一樣很憤怒，希望追究事件。林卓廷指有同事剛才於商場發現有一名人士帶同一大袋鐵通，指他們已拍下照片，呼籲該名人士不要做暴力行為，其後被市民喝倒采，大叫「唔好割席呀」、「你走啦」，林表示一如早前衝擊立法會事件中，自己盡最大努力阻止，不認為要拿鐵通解決問題。

立法會議員林卓廷到場。（陳浩然攝）

周日遊行後新城市廣場爆衝突

網民及組織於周日發起沙田區遊行，遊行過後過千名示威者於源禾路一帶與警方發生衝突，警方於晚上進行清場，其間沙田新城市廣場多個出口被警方封閉，港鐵一度「飛站」，防暴警員進入新城市廣場，與示威者再爆發流血衝突，有警員衝出驅趕示威者，其後被大批示威者圍毆，另一名警員被咬斷手指，事件中28名警員受傷，其中兩人一度危殆。警方拘捕47人，當中兩人被落案控告及提堂，包括一名疑涉咬斷警員手指的22歲男港大畢業生，控有意圖傷人和襲警等4罪。

晚上7時許，已有近50名市民於詢問處外聚集。（陳浩然攝）

市民向詢問處索取表格填寫，指要投訴商場。（陳浩然攝）

有市民要求商場解釋為何當日商場內會出現大批警察，昨晚近50名市民包圍新城市廣場詢問處，有市民要求詢問處職員解釋為何當晚商場內會有大批警察，是否有人報警或有職員帶警員入內。市民要求新城市廣場今日下午6時前回應，否則將於晚上8時再到新城巿廣場詢問處抗議。

記者晚上到商場視察，近7時許已有約50人聚集商場詢問處，當中多人正填寫向詢問處索取的投訴表格，其中一名市民黃先生指，剛才向詢問處表示自己需要投訴商場，職員給他一份會面意見書作填寫，但暫時未獲通知會有人會見。有鄰近商場詢問處的化妝店提早落閘關門，有商戶指商場管理處中午通知所有商舖，晚上於詢問處或會有事情發生。