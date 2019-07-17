聲稱愛男人廚工　游泳池更衣室偷拍即看片　遭逮著判社服令80小時

年輕男廚工去年在葵盛游泳池男更衣室，連環偷拍多名男泳客，偷拍後隨即在更衣室觀賞片段，結果遭職員「斷正」，被捕後向警方解釋只是作個人收藏。他早前承認一項作出有違公德行為罪，裁判官考慮到被告的年紀，現已採取行動處理自己問題，故今（17日）判處他80小時社會服務令。

被告盧沛康求情時稱知道其行為因思想扭曲而非一時衝動所致。（資料圖片）

會避免去游泳及更衣室

辯方進一步求情指，被告盧沛康（21歲）的心理報告指他非一時衝動犯案，而是因為思想扭曲，犯案時以為「好小事」，現已就其問題到明愛家庭服務中心求助，其父母因本案知道被告問題，將會協助他更生，而被告亦會避免去游泳，少去更衣室，在敏感場合不會攜同電話等。

官指被告有處理自身問題

裁判官考慮被告的年齡，其行為一直良好，奉公守法，而現時已有家人協助、社工跟進，相信他重犯機會不高，亦看到他有採取行動處理自己的問題，遂作出以上裁決。

手機藏8段裸男片段

案情指，有游泳池職員於2018年8月12日，留意到被告在更衣室內，將手機放在右褲袋，鏡頭面向其他泳客，職員遂繼續監察被告，後來發現他坐在椅子觀看影片，但職員發現影片背景與更衣室相似，故上前質問被告是否偷拍，被告回應說：「我鍾意男人，啲片自己睇。」又稱片段已刪除，求職員放他一馬，惟職員最後仍有報警，警方在被告手機中發現8段偷拍裸男的影片，被告解釋只是作個人收藏，並沒有發放上網。

案件編號：WKCC1940/2019