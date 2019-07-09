賤男嬲女友分手拒溝通　向對方親友傳裸照被告　辯稱想證明非偷拍

分手為何不能好來好去？台灣有賤男不滿女友提分手後拒絕溝通，一氣下以Line以「有想認識許XX嗎（十部曲）」為由，向其親友傳送對方裸照，後來被告上法庭，他竟辯稱只是想證明照片是女方自拍而非偷拍，法官鬧爆賤男無悔意，判其入獄4個月。

有台男不滿女友提分手，竟把對方裸照外傳。（Getty Images）

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高雄55歲李姓男子2016年與許姓女友拍拖，今年初因故分手，他想找對方討論不果，竟然透過Line以「有想認識許XX嗎（十部曲）」、「第一步－認物介紹」、「照片－許ＸＸ自拍」，在訊息中加入多張許女的裸照，再傳給許的4名親友。

許女從親友口中獲知消息即時報警，賤男被捕後解釋，因許女曾在群組指他偷拍其裸照，故「有相有真相」，把其自拍照傳給親友以證自己沒有偷拍。

網民剖析情侶影親密床照或裸照的原因，惟力勸女生影前應好好考慮，保護自己免日後變成別人的把柄！

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其中一名收到裸照的親友指，賤男認為許女經常抹黑他，要求她代為聯絡許女要求對話，又威脅沒接電話就要散布裸照，她嘗試聯繫惟許女剛好上班未有接聽電話，沒想到賤男真的把裸照再傳給別人。

據法庭所獲的相關照片中，分別有許女的全裸正面照、性器官照等，法官指有關照片「明顯會刺激或滿足性慾」，並會引起他人羞恥或厭惡，自屬猥褻影像無疑，又指李男的文字會損害女方名譽，故依犯散布猥褻影像罪，判其4月徒刑，並罰款12萬元新台幣。

親密時拍下的親熱照，隨時會成為分手後威脅對方的工具，女士們應多保護自己。(《致命復活》劇照)

賤男不服上訴，再以其中一人未讀取為由抗辯，惟法庭認為其行為已構成散布，而且李男沒認罪及不見悔意，駁回其上訴維持原判。網民大鬧男方為渣男，又一次感嘆女性真要學懂保護自己，再愛也不要讓別人拍裸照以免被別人拿來當要脅的把柄。