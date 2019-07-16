逾八成人曾受空氣污染影響　最關注汽車廢氣　環團憂增患肺癌風險

環保署正就檢討空氣質素指標展開三個月公眾諮詢，有環保團體調查發現，近八成市民曾受空氣污染影響，以鼻敏感等疾病為主。最多市民關心的空氣污染源來自汽車的二氧化氮，長期吸入恐增患肺癌風險。 環團解釋，路邊廢氣與市民距離較接近，市民最易感受到，促請政府正視問題，如推動公共交通電動化。環保署承諾，將檢討「綠色運輸試驗基金」的資助範圍，以促進運輸業界更廣泛使用綠色運輸技術，包括商用和公共電動車等。

綠色和平調查發現，近八成市民曾受空氣污染影響，以鼻敏感等疾病為主。（資料圖片）

市民最關心車輛廢氣 因最易接觸

環保團體綠色和平委託香港樹仁大學新聞與傳播系數據與民調中心，於6月13至23日以電話訪問形式，訪問503名18歲或以上香港居民。調查發現，近八成受訪者曾受空氣污染影響，主要與健康有關，包括患上鼻敏感、哮喘和咳嗽等。

在眾多空氣污染排放源中，83.3%受訪者最關注車輛廢氣，屬眾多選項中排第一。車輛排放的廢氣以二氧化氮為主，雖然環保署2017年香港空氣污染物排放清單顯示，道路運輸佔二氧化氮排放量20%，排第三。較水上運輸（37%）及發電（27%）低，但卻最影響市民。綠色和平資深項目主任楊凱珊解釋，由於路邊的空氣污染源與市民距離最接近，市民感受自然最深。而每當出現塞車等問題，空氣污染物就被困路面，直接影響市民健康。

楊凱珊表示，路邊的空氣污染源與市民距離最接近，市民感受自然最深。（張雅婷攝） 翻查資料，本港去年的二氧化氮排放量並不達標。按環保署標準，二氧化氮的年平均濃度需在每立方米40微克或以下，但去年3個路邊監測站的平均濃度高達82微克，超標一倍。13個一般空氣監測站的濃度為39微克，僅僅達標。不過，若將數字細分，有6個監測站超標。 楊凱珊警告，人體若長期曝露於二氧化氮中，可能會減弱呼吸系統的抵抗力；若長期吸入二氧化氮，更可增加患肺癌、腦癌等風險，影響兒童肺部發肯。她促請港府正視問題，如推行公共交通工具電動化、控制私家車增長速度及推行電子道路收費，以改善塞車引起的空氣污染。

83.3%受訪者關注汽車帶來的空氣污染。（資料圖片）

環保署：「綠色運輸試驗基金」資助範圍或擴展至公共電動車

環保署就指，將在今年年底前分階段淘汰約82,000輛歐盟四期以前柴油商業車、為歐盟二期及三期專營巴士加裝選擇性催化還原器；在路邊設置遙測設備以偵測排放過量廢氣的石油氣及汽油車輛。此外，環保署將於2020年收緊新登記電單車的廢氣排放標準至歐盟四期、全數資助專營巴士公司進行試驗，為歐盟四期和五期專營巴士加裝強化選擇性催化還原器以減少排放氮氧化物，以及檢討「綠色運輸試驗基金」的資助範圍，以促進運輸業界更廣泛使用綠色運輸技術，包括商用和公共電動車等，以進一步改善路邊空氣質素。