【沙田遊行】港台報道有警員被鉗斷手指失實　工會促管理層交代

在本周日（14日）沙田衝突中，有示威者及警員受傷，多間傳媒報道引述警方消息指，一名警員被鉗夾斷手指，傳真社昨晩（16日）發布調查指，報道中提及被指鉗斷警員手指的工具，實為示威者從警員手上搶去的警棍，該警員手指事後亦完好無缺。

香港電台節目製作人員工會今日（17日）去信管理層，指新聞部總監黃金鳳當晚明確指示報道標題不用「消息指」，而用直接描述的方式表述，雖然現時有關不實內容已被刪走，但網上新聞文字版的截圖廣泛流傳。工會要求管理層書面交代求證途徑、有關報道判斷及未來遇到同類情況應如何處理等。