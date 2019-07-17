【沙田遊行】港台報道有警員被鉗斷手指失實　工會促管理層交代

撰文：韋景全
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在本周日（14日）沙田衝突中，有示威者及警員受傷，多間傳媒報道引述警方消息指，一名警員被鉗夾斷手指，傳真社昨晩（16日）發布調查指，報道中提及被指鉗斷警員手指的工具，實為示威者從警員手上搶去的警棍，該警員手指事後亦完好無缺。
香港電台節目製作人員工會今日（17日）去信管理層，指新聞部總監黃金鳳當晚明確指示報道標題不用「消息指」，而用直接描述的方式表述，雖然現時有關不實內容已被刪走，但網上新聞文字版的截圖廣泛流傳。工會要求管理層書面交代求證途徑、有關報道判斷及未來遇到同類情況應如何處理等。
沙田周日（14日）爆發衝突。（資料圖片）
香港電台節目製作人員工會去信廣播處處長、署理副處長及新聞部總監，要求管理層書面交代四點質疑，包括何人得悉警方消息來源；曾循哪些途徑求證；文字版報道的標題為何不用「消息指」，而用直接描述的方式表述「有警員被咬斷及鉗斷手指」；及未來遇到同類情況，應如何處理。工會並指出，向新聞部同事了解後，得悉當晚新聞部總監黃金鳳女士明確指示，報道標題不用「消息指」，而用直接描述的方式表述「有警員被咬斷及鉗斷手指」。
港台15日凌晨報道有警員被鉗斷手指。（香港電台節目製作人員工會FB專頁圖片）
▼7.14沙田遊行、新城市廣場開片（晚上10時時段）▼
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