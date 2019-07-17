【書展2019】活動致辭遇示威　邱騰華：香港是自由表達社會

年度盛事「香港書展」今日（17日）開始舉行，商務及經濟發局局長邱騰華出席第二屆「香港出版雙年獎」活動，但他在發言期間遇上年輕人舉標語示威。邱騰華回應指，香港是自由表達的社會，社民大眾可用和平方式表達訴求，政府亦會樂意聆聽，改善施政。

邱騰華指，香港是自由表達的社會，社民大眾可用和平方式表達訴求。（梁鵬威攝）

示威者舉「撤回惡法」「抗議警暴」標語

邱騰華為書展活動致辭，當他上台發言時，數名年輕人突然高舉印有「出版自由」、「反對監控」、「撤回惡法」、「抗議警暴」、「推雙普選」等白底黑字的標語，其間沒有叫口號打斷邱講話；但他見狀後，發言變得不通順。

被問及在發言期間遇上抗議有何感受，邱騰華表示，香港是自由表達的社會，社民大眾可用和平方式表達訴求，政府亦會樂意聆聽，改善施政。

邱騰華致辭時，多名市民高舉印有「出版自由」、「反對監控」、「撤回惡法」、「抗議警暴」、「推雙普選」等白底黑字的標語。（梁鵬威攝）

「出版雙年獎」設十個獎項類別，分別為：文學及小說，藝術及設計，社會科學，商業及管理，生活及科普，心理勵志，語文學習，兒童及青少年，圖文書，及數碼媒體應用。當中為接受2017年起的兩年期間，在香港首次出版的中文圖書及數碼媒體應用出版物參選，當中共吸引逾110間本地出版社提交超過500件作品，結果共有90本作品獲「出版獎」，其中9本作品獲「最佳出版獎」。