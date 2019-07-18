【光復紅土】今晤警方討論細節　搞手：若禁集會形同戒嚴

有市民計於7月底發起「光復紅磡土瓜灣」遊行，但不反對通知書仍未獲批。遊行「搞手」周二（16日）收到警方來信，當中提出合共20條問題，要求今午12時前答覆。 不反對通知書申請人、土瓜灣南社區主任李軒朗今日（18日）與警方會晤討論遊行細節。他表示，警方仍未明確回覆，會否批出不反對通知書，但目前傾向相信對方會依《基本法》賦予的權利批出。 李軒朗明言，若警方表明禁止或反對舉辦遊行，則會以「其他適當形式」表達訴求，但他未有透露細節，只強調是和平理性。

土瓜灣南社區主任李軒朗（左）稱，暫時相信警方會按法例要求批出不反對通知書。（歐嘉樂攝）

李軒朗及其他主辦人員今日與警方會晤，其間討論遊行路線、糾察人數、起點及終點等細節，部分內容與警方早前的書面「20問」有重疊。主辦單位預計，遊行人數介乎3,500至5,000人，目前暫定經馬頭圍道、土瓜灣道、馬頭角道、馬頭涌道，遊行到亞皆老街球場集會及解散；遊行過後主辦單位沒有安排後續行動。

會面期間，警方曾詢問主辦單位的背景、是否在香港註冊、過往有否舉辦過類似活動，以及李軒朗過往有否參與過類似遊行或活動。

暫時相信警方會批出不反對通知書

李軒朗在會面後表示，《基本法》賦予港人集會自由等權利，暫時相信警方會按法例要求批出不反對通知書。他續指，警方於會面期間未有明確表示贊成或反對遊行，亦未答覆會否批出不反對通知書。

李軒朗批評，警方來信要求書面答覆20條問題的做法不合理，由於擔心會打開壞先例，他會先徵詢法律意見，及後才決定會否回覆。

李軒朗（左）明言，若警方表明禁止或反對舉辦遊行，則會以「其他適當形式」表達訴求。（歐嘉樂攝）

李軒朗又明言，即使不獲批不反對通知書，若警方沒有反對遊行，亦會在按《公安條例》的規定下，如期發起遊行；若警方表明禁止或反對舉辦遊行，則會以「其他適當形式」表達訴求，但他未有透露細節，只強調是和平理性。

至於近日有建制派立法會議員建議，警方應暫停發出不反對通知書，李軒朗表示，對相關說法表示非常遺憾，批評《公安條例》已限制自由集會權利，如果再加以禁止，等同剝削集會自由模利，「形同戒嚴」。