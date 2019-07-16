【光復上水】餐廳小店派水撐和平光復　員工：水貨客阻路從無幫襯

有網民及地區人士於上周六（13日）發起針對水貨客問題的「光復上水」遊行，遊行期間大致平靜，直至接近下午五時，警方與示威者爆發衝突。和平遊行期間，上水一間食肆「馬仔記」向遊行人士派發樽裝水以示支持，該店老闆及員工均指當區水貨客問題嚴重，當局應予正視。住在北區多年的員工更表示，水貨客問題日益加劇，他們除幫襯藥房及化妝品店外，並不會幫襯本地餐廳及商戶，故對當區經濟沒有太大幫助，「篤串魚蛋又去買過，從來都唔會幫襯。」

小店派水給示威者 員工老闆齊撐光復

北區的水貨問題一向嚴重，衍生至貨物堵路等社區問題，令不少街坊反感。上周六有人發起「光復上水」遊行，早段時間大致和平進行，在新康街上的「馬仔記客家茶館」的老闆慷慨地買了數十箱樽裝水，派發給遊行人士，以示對光復上水遊行的支持，認為遊行反映了上水居民對水貨客的不滿。而馬仔記員工同樣支持老闆，認為遊行人士在大熱天時也走上街頭反水貨，十分值得支持。

馬仔記派水支持「光復上水」早期的和平遊行人士，以示支持反水貨，員工也表示支持。（廖俊升攝）

員工兼上水街坊嘆一街化妝品店：「數埋多過米舖」

住在北區多年的馬仔記員工歐女士，現時居於上水的一間劏房。近年來，她見證上水一街商店，由多數是街坊舖，變成一街化妝品店和藥房，「對面嗰間本身係賣鞋，早排變咗藥房，𠵱家執咗，遲啲又變成藥房。」她形容上水的化妝品店「數埋多過米舖」，就連橫街窄巷也有藥房和化妝品店營業，所以她支持「光復上水」的和平遊行，「一開始氣氛都幾好，示威者都多謝我哋。呢度一段路都好平靜，行咗一個鐘係冇事發生，但行到火車站就出事。」

馬仔記員工歐女士指，住了上水多年，看著當區轉變，賣平民貨品的舖頭變了清一色的化妝品店和藥房，商舖不夠多樣化，而且多條行人路都被水貨客霸佔。（廖俊升攝）

投訴永無門 水貨客嚴重影響生活

「（光復之後）第二日已經墟墟冚冚，上面一路放人落嚟，根本管制唔到。」歐女士說，即使有人發起針對水貨客問題的光復行動，當區很快便打回原形，若不修訂「一周一行」政策，只會很快回復一街水貨客的情況。水貨客霸路的問題持續多年，歐女士嘆就算向食環署投訴也沒有用，「投訴唔到，『係咁意』搵人睇睇，冇嘢就走，干預唔到佢哋。」

水貨客過多，令到上水居民生活也受到很大的影響，歐女士直言身同感受，特別是水貨客在行人路上執拾貨品，逼使途人走出馬路，「馬路有車，你仲喺行人路嗰度執貨，啲人咪行出馬路，咁咪好危險。」她說，自己閒日放假時，出街都要行出馬路邊繞過水貨客。

馬仔記除了客家小菜，還有售賣包點。（廖俊升攝）

帶動經濟？ 歐女士指水貨客「冇幫襯」

除了對居民生活造成困擾，歐女士指，水貨客也對本地餐廳帶來負面影響，「喺門口執貨，執完就成地都係垃圾，永遠條街都係污糟。」雖然有指內地人來港消費會「帶動經濟」，但歐女士認為這不適用於水貨客之上，直言他們從來都不會幫襯本地餐廳，「冇幫襯我哋，食完街邊檔篤串魚蛋又再去買過。中午最旺時候都唔會入嚟幫襯，食一個飯幾錢，40幾蚊佢都唔會入嚟幫襯，除非真係落嚟旅遊，一家大細就會幫襯。」而她認為，帶動經濟之說其實只是互相幫助，「佢經濟唔好時，我哋都有去內地消費。經濟唔好，啲嘢咪平啲囉，𠵱家乜都咁貴。」

上水一街水貨客，令歐女士常常要繞路而行，也有一些水貨客會在較窄的行人路上執拾貨品，令途人要行出馬路，易生危險。（廖俊升攝）

加租幅度大 水貨客疑租樓當貨倉

早年歐女士從上水彩園邨搬到舖頭樓上的劏房居住，而租金也連年上升，「住嗰間百幾呎，六年前租2,600蚊，𠵱家加到4,000蚊。」她認為租金的升幅高，也是因水貨客帶動，「大陸人租房，租到愈來愈貴，未必自住，可能租來擺貨，或者畀伙記上去瞓。」不過她坦言，住過大埔、粉嶺和上水區，上水的居住環境也不錯，但如果沒有水貨客，生活必然更好。