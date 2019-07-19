【逃犯條例】港大舊生項明生怒轟張翔言論：不堪入目、無知歪理

港府修訂《逃犯條例》掀起風波，更多次爆發警民衝突。香港大學張翔早前發聲明譴責衝擊立法會屬「破壞性的行動」，惹起學生不滿。張翔昨晚（18日）於陸佑堂與學生公開會面，惟未有回應會否撤回有關聲明。 本港著名旅遊達人項明生今日（19日）於Facebook發表公開信，以港大舊生身份批評張翔的言論。他回覆《香港01》查詢時，形容其言論「不堪入目、無知歪理」，直指張翔毀壞港大的名聲，建議他「主動向深圳大學揮一揮手」，專心做科學研究工作。

百年老店、壽終正寢、恥與為伍、哀悼港大 項明生

項明生於社交網站貼上自己的港大學生證，他為1992年文學院舊生。（項明生Facebook專頁）

港大校長張翔早前就7月1日衝擊立法會一事發表聲明，譴責事件為「「破壞性的行動」，言論惹起港大師生及校友不滿。應學生要求，張翔於周四與港大學生及校友對話，惟過程中未有回應會否撤回聲明和譴責警方，僅強調警方如無搜查令不得進入校園。對話中，有學生提及不民主的政府缺乏與市民對話的基礎。張翔當時回應稱能夠理解有關的講法，但指出美國總統也並非直接一人一票的選舉選出。

張翔7月18日在港大陸佑堂與學生會面。（資料圖片／李澤彤攝）

項明生FB帖文：張翔應回內地發展

項明生於Facebook發表公開信，並在內附上自己於1992年時的港大學生證。他在文中寫上「百年老店、壽終正寢、恥與為伍、哀悼港大」，批評張翔的言論為「無知傲慢的歪論」，聲稱支持他回到內地發揮專長。

批張翔英語發音難聽：佢唔係譚仔阿姐

項明生回應查詢時稱，自己身為港大的舊生，認為張翔言論「不堪入目」。他稱自己僅觀看了會面過程的一半，坦言「聽唔落去」。他批評張翔的英語發音「唔睇字幕都聽唔明」、「佢係港大校長，唔係譚仔阿姐」；他又斥其言論為低水準的歪理，認為會面的內容顯示他為一個無知的人。項明生續建議張翔應向「深圳大學揮一揮手」，並專心於科學研究的範疇，發揮作為科學家的專長。