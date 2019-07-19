【逃犯條例】湯漢聯同基督教會緊急呼籲各方克制　促設調查委員會

反對修訂《逃犯條例》的爭議持續，從6月至今，爆發多次警民衝突，最嚴重的是7月14日沙田遊行後，示威者撤離時，被圍堵在新城市廣場，並與警方爆發衝突，有人流血受傷。民間要求林鄭月娥撤回修例、成立獨立調查委員會、撤回暴動定性等訴求，至今未回覆，民陣再發起在7月21日遊行，不少人都擔心衝突升級。 香港基督教協進會主席蘇成溢牧師、天主教香港教區宗座署理湯漢樞機，今日（19日）發表聯合緊急聲明，呼籲各方克制，懇請林鄭月娥回應訴求撤回修例，並成立獨立調查委員會，持平地查找真相。

7月14日沙田遊行後，大批警員進入新城市廣場，與示威者爆發衝突。（資料圖片 / 余俊亮攝）

首次用「緊急呼籲」字眼

天主教香港教區，在6月11、12、19和7月4日，已多次發表呼籲，希望林鄭月娥徹底撤回草案，並成立獨立調查委員會，調查歷次衝突。

今次（7月19日）的呼籲，天主教香港教區連同天主教協進會，用上「緊急呼籲」字眼，與以往只用「呼籲」不同，顯示現時局勢較以往緊張。

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機，多次呼籲林鄭月娥撤回修例，並成立獨立調查委員會。（資料圖片 / 高仲明攝）

天主教香港教區、基督教協進會聯合緊急呼籲全文：

「對持續出現警民衝突的緊急呼籲」

反對修訂《逃犯條例》引發警民衝突和暴力事件，且局面日益惡化，令全港市民萬分痛心憂慮。我們特此發出緊急呼籲如下：

1) 懇請行政長官盡速回應民間的強烈訴求，撤回《逃犯條例》修定草案。

2) 懇請政府盡速成立獨立調查委員會，以持平地查找真相。

3) 各方人士必須克制，避免挑釁。無論立場如何，要珍惜生命，切勿作出傷害自己或他人的行為。

4) 籲請政府主動與社會不同界別代表，共商化解目前的困境。

香港基督教協進會 主席 蘇成溢牧師

天主教香港教區 宗座署理 湯漢樞機

2019年7月19日