【沙田遊行】重組新城市浴血戰始末　包抄式清場變狹路相逢爆衝突

反對《逃犯條例》修訂抗爭持續，繼港島及九龍遊行之後，有網民周日（14日）於沙田發起遊行。遊行早段仍以「和理非」方式進行，但直至下午5時左右，警方與示威者在沙田鄉事會路、交界爆發首波衝突，警方一度施放胡椒噴霧，其後立法會議員郭家麒、林卓廷等介入調停下，衝突稍為平息。 之後，警方在源禾路嚴密布防，阻止示威者向只有五分鐘腳程之遙的沙田警署推進。但大約晚上8時，警方開始清場，將大批在路面的示威者趕上附近的商場區域，港鐵更一度宣布東鐵不停沙田站，令大批示威者被圍困。爆發嚴重衝突的轉捩點是晚上9點多，大批全副裝備、身穿綠色軍裝的警員攻入商場，結果與示威者在新城市廣場短兵相接，引爆《逃犯條例》爭議爆發以來，警方首次在私人物業內使用武力的流血衝突。

大批警員於連城廣場往沙田站方向拉起封鎖線。(胡家欣攝)

20:00 新城市氣氛平靜 晚膳時間仍要排隊等位

約晚上8點半，平日人來人往的新城市廣場，人流較平日少，但餐廳依然要排隊等位，但當時仍有市民、遊客如常在商場購物和用餐，而參加完遊行的市民，在商場外的大會堂「百步梯」一帶，新城市廣場梯級位休息。當時，商場內有手持擴音器的職員巡邏，他對《香港01》記者說，是準備維持秩序。

這個時候，新城市廣場向港鐵沙田站的方向，以及港鐵站外的，出入口大致暢順，市民和示威者如常進出。當時，有數十名身穿黑色背心的便衣警員由巴士總站出入口進入商場，他們皆有佩戴委任證，雖然有個別示威者向警員叫罵，但雙方大致保持克制。

入夜後，新城市廣場爆發警民大混戰。(李澤彤攝)

▼7.14沙田遊行▼

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21:00 軍裝警攻入商場 示威者被圍困

曾大致平靜的新城市廣場，變成警民衝突的戰場，轉捩點大約在晚上8時55分。當時，陸續有身穿綠色軍裝、全副裝備的防暴警察，開始進駐新城市廣場，以及周邊的沙田廣場、沙田中心、好運中心等，在各主要天橋部署，驅趕示威者。

由於當時巴士站停用，示威者要離開的主要途徑，就是乘由沙田站乘港鐵東鐵線離開。不過約晚上9點20分，警方封鎖了新城市廣場的港鐵出口，以及巴士總站的出口，無論示威者，以及其他在商場消費、用膳的一般市民，一律被困在連城廣場、新城市廣場。

直至晚上9時40分左右，當時在場的大埔區議員區鎮樺，一度與封閉港鐵站的便衣警員調停。便衣警員稱，只要無人開傘，就願意重開港鐵出口。《香港01》記者現場所見，當時無人開傘，情況擾攘五至十分鐘，警方就願意重開港鐵出入口，此時時間大約為9點55分。

新城市廣場中庭地面遺下血跡。（盧翊銘攝）

22:00 軍裝警推進 港鐵一度停服務 恐慌情緒蔓延

不過大約晚上10點，在巴士總站外場駐守的便衣警突然撤退，全副裝備的綠色軍裝警員不斷向示威者方向推進，要示威者從新城市廣場離開。但由於滯留在商場的示威者眾多，無法短時間內從港鐵站散去，警方又不斷推進，終於發生衝突。

其中，有在沙田港鐵站連城廣場的扶手電梯底，有人攙扶倒地的示威者時，被噴胡椒噴霧。他對記者說，當時並無任何衝擊行為，只是在救人，不明白警方在極狹窄的空間內用胡椒噴霧。當時記者所見，現場愈來愈擠迫，有人倒地，不斷有人大叫「不要推，（否則）人踩人！」

此時，新城市廣場已變成警民衝突戰場，有幾名防暴警察落單，留在廣場中心位置，部分示威者反包圍，示威者用雨傘還擊。有警員倒地被示威者打，無綫新聞的攝影師勸諭和阻擋示威者不要毆打，之後被打的警員被其他警員帶走。雙方在商場內各樓層爆發追逐戰，有示威者被警員追打。

警方於商場連接港鐵站出口位置清場。（鄭子峰攝）

23:00 東鐵「唔開又開」 示威者撤離 現場回復平靜

而令現場恐慌情緒進一步升級的是，大約晚上10點05分，港鐵宣布因應沙田站最新情況，東鐵線來回方向列車不停沙田站，由於尾班車一旦開出，困在新城市廣場的示威者將如甕中之鱉，人群遂更慌忙湧入港鐵站，趕搭當時港鐵職員所指的最後一班列車。港鐵職員更哽咽叫人盡快上車，當時有示威者，以至一家大細的一般市民，都紛紛衝入車站。

在沙田站的月台，有人頂住港鐵「尾班車」的列車車門，希望依然在新城市廣場疏散的人，可以搭港鐵離開，擾攘多時。直至港鐵在大約10時30分透過車站廣播宣布，沙田站列車會延長服務，至晚上11時左右，示威者陸續散去。

02:40 盧偉聰：有示威者向下投擲物件，所以警察才會入商場

警務處處長盧偉聰，凌晨兩點多見記者時表示，因為有示威者在商場的平台，向下投擲物件，所以警察入商場，才會發生「商場事件」。他說有十名警員受傷，其中一名警員被咬斷無名指手指。記者追問盧偉聰，現場指揮是否失當，以及如何回應警察員佐級協會的指處長應確保執勤人員安全、否則不應派到危險地方執勤的聲明時，盧無回應就轉身離開。