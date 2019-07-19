「幣少爺」天台撒錢被控妨擾　認罪稱屬推廣活動　囚10日緩刑1年

網名「幣少爺」的青年去年12月在深水埗黃金商場對開的天台撒鈔票，吸引逾百人圍觀及拾錢，被指造成公眾地方及交通阻塞。他今（19日）於西九龍法院承認一項在公眾地方犯的妨擾罪，辯方求情指他只是配合公司的推廣活動，又說被告會幫助動物及購買捐贈飯券。裁判官認為不宜罰款，判囚10日，緩刑一年。

「幣少爺」黃鉦傑（中）求情時稱他會關注弱勢社群及動物。（林樂兒攝）

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被指撒錢致交通受阻

被告黃鉦傑，25歲，報稱投資商人，承認於去年12月15日，與其他不知名人士，無合法權限或解釋下，將兩部車輛停泊於福華街與桂林街交界或附近位置，攝錄他從上述位置作出金錢從天而降的言論，因而直接造成或導致公眾地方及交通遭受阻礙。

強調無人受傷亦無財物損失

辯方求情時透露，被告月入約5萬，與母親及一胞姊同住，父母10年前離異。他稱被告只是配合公司的業務推廣活動，沒為意會導致阻塞，而事件只涉數分鐘，未有人受傷或有財物損失。

愛幫弱勢社群及動物

辯方續道，被告曾買飯券贈予有需要的社群，平日也有幫助動物。他形容其性格與案件不相符，此案是個別事件，被告感到後悔，望法庭處以罰款或緩刑。

裁判官梁少玲指，被告有一項不相類的案底，而此案不算嚴重。惟她指被告為推廣個人業務而干犯罪行，雖沒人受傷，但造成混亂，並不理想，其最大的減刑因素為及早認罪。她考慮到被告案底及案情，認為罰款並不合適，遂判監禁10日，緩刑一年。

曾拍片說：信不信天會降錢

案情指，當時為周六下午約2時半，有人在鬧市天台撒鈔，引起眾多途人拾錢。警方到場在天台檢取一個裝著百元鈔票的環保袋，惟涉案者已離去。

警方其後見被告於案發後一小時內上載了兩段影片。錄像顯示，被告出現於案發地點，從橙色的林寶堅尼跑車下車。他提及加密的虛擬貨幣File cash coin，又問：「有冇人相信錢會從天而降？」其後畫面接駁到扔錢的鏡頭。他於另一片段稱本港或再發生怪事，但否認有份撒錢。被告透露翌日會在北河街買飯券，警方遂派員前往拘捕，被告警誡下保持緘默。

案件編號：WKCC2577/2019