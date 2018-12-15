【深水埗掟錢】幣少爺疑似策劃人　曾自稱是神　炒Bitcoin賺千萬

深水埗今日下午2時許出現「天降橫財」，有人於高處拋下大批面值100鈔票，致大批途人狂呼「執錢」。掟錢行動在網上紅人「幣少爺」黃鉦傑說完「錢就係從天而降」後開始，他並於Facebook直播為時數分鐘「盛況」，疑似有份策劃掟錢行動。 「幣少爺」黃鉦傑自稱炒Bitcoin起家，早前於無綫電視節目中指自己以30萬本金，賺到逾8位數字財富，近月開班教「徒弟」炒Filecoin，指「自己有公民責任教人哋賺加密貨幣，免有陷阱」。他又曾以蝙蝠俠、佛祖造型宣傳，惟有向他購得「Filecoin礦機」人士先後現身，聲稱受騙，問題多多。 《香港01》記者今日到他位於荃灣的辦公室地址了解今日「掟錢」活動，惟未有人應門。

原名為黃鉦傑的幣少爺近日上載一張放滿千元鈔票的林寶堅尼相片。（幣少爺fb圖片）

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荃灣辦公室無人應門 門外聽到電腦空轉聲

現年24歲的「幣少爺」，原名為黃鉦傑，去年跟一名劉姓友人成立「幣少集團有限公司」。今日下午發生「掟錢」事件後，記者曾到其位於荃灣的辦公室查詢時，辦公室外聽到電腦的空轉聲，惟室內久久未有人應門。可是，有附近工作的公司職員了解記者用意後即臉露難色，稱對他印象欠佳。

記者亦曾透過Facebook方式聯絡「幣少爺」，但數小時都未有收到回應，只是每兩小時彈出自動回應，內容主要宣傳Filecoin及其他股資方法。

記者於辦公室外等待，惟久久未有人應門。（李家偉攝）

推售Filecoin礦機 收入2000萬

「幣少爺」近月來為網上紅人，他早前於無綫電視節目《東張西望》中，自稱以30萬元本金賺到逾8位數字財富，近月開班教「徒弟」，宣傳其發達大計。近日他轉為推銷建基於IPFS（InterPlanetary File System，星際檔案系統）的虛擬貨幣Filecoin，主要出售礦機買賣及託管合約，當中每部礦機售價高達25,000元，並向外宣稱已賣出約800部，即涉款逾2,000萬元。

可是，有行內人曾提醒，Filecoin自去年首次代幣發行（ICO）後，雖然期貨價格一度受追捧至近30美元一粒，惟現時處於低水平，認為無利可圖，不建議跟隨。有購買礦機的投資者投訴，指礦機的電腦硬件有的是五、六年前產品，價格早已下跌，一部礦機只需數千元。

此外，部份投資者可選擇將礦機託管，每部機兩年託管費15,000元。全部款項須在簽訂合約後30日內全數支付，惟近月有不少「用家」指其Filecoin上線日期一改再改，由今年7月底，多番改動後則為明年第2或3季，查詢時亦被他列入黑名單。有趣的是，他於電視節目中表示Filecoin上線日期為今年9月31日（但9月只有30日），有投資者甚為不滿。

數月前並上載一張跟學員開派對的相片（幣少爺fb圖片）

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「幣少爺」今年9月在《東張西望》節目中大談自己投資加密貨幣的威水史。（《東張西望》截圖）

直播捐30萬予東華三院

曾於節目中及網上大肆發表多項個人見解，如「覺得自己係神，呢個世界啲錢仲唔係我贏晒」、「（賺咗幾多？）8位數字啦」,聲稱「我有公民責任教大家玩加密貨幣，避免佢哋中到一啲加密貨幣嘅陷阱，最好就自己持有一部礦機，咁先係最實際，唔好買甚麼信用合約，太多魔鬼條約喺裏面。」

他更於兩個月前直播自己到東華三院捐錢，更即時取出30萬元現金面交予職員，強調「自己講得出做得到」。

位於荃灣的辦公室外，其樓層列有「幣少爺」的地址。（梁煥敏攝）