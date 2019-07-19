內地小學生赴日參賽巧遇李嘉誠　舞蹈團及學生共獲贊助200萬元

不少港人愛到日本旅遊，早前一班到日本參加舞蹈比賽的內地小學生，就因為遇到香港首富李嘉誠，整個旅程獲得贊助。一班到日本參加舞蹈比賽的內地小學生，在北海道一個機場巧遇香港首富李嘉誠後，獲對方捐出100萬元人民幣，贊助有關舞蹈團及45名小朋友是次賽事的旅費。

「上海小白鴿舞蹈團」約45名小朋友與香港首富李嘉誠的合照。（李嘉誠基金會提供）

據「新浪財經」今日其微博報道，香港首富李嘉誠本周二（16日）在日本北海道一個機場中偶遇到一班到當地參加舞蹈比賽的「上海小白鴿舞蹈團」小學生，李嘉誠與他們簡單傾談及合照後，從李嘉誠慈善基金捐出100萬元，用於贊助這45位小學生參加日本北海道「國際青少年舞蹈大會」之相關旅費及相關舞蹈團對是次海外賽事的開支。

李嘉誠基金會回覆《香港01》確認捐款屬實，受惠的是「上海小白鴿舞蹈團」45名小朋友，基金會共撥出90萬元，資助45名小朋友參加昨日（18日）日本北海道「國際青少年舞蹈大會」活動的旅費；另撥10萬元補助舞蹈團有關參加是次海外賽事的開支。基金會另撥出100萬元，供舞蹈團未來推行長者學習舞蹈的公益項目。

從基金會提供的照片所見，久未在港露面的李嘉誠精神不俗，且表現興奮雀躍，與一眾小朋友合照時滿臉笑容。

雖然屢有內地輿論指控李嘉誠撤資，惟李仍然多次向中港團體或有需要人士捐款行善。今次事件令李嘉誠獲不少內地網民讚賞，形容他親民、受人敬佩，亦有人笑問「誰能告訴我李嘉誠先生下一站的機場名稱和時間」。亦有自稱子女為舞蹈團之一的家長在其微博表示，每個小朋友可到商場選一份禮物，而其小朋友買了擦子膠，「禮物不在於貴重，開心就好。要懂得感恩，知道節制。」