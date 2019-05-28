李嘉誠被指「做空中國」　長江反駁指集團內地投資規模龐大

內地自媒體德林社近日發表文章，指長和系創辦人李嘉誠已4年沒有在中國買地，反而一直在拋售大陸和香港的物業，6年間拋售套現逾1,700億元（人民幣．下同）中港資產，聲稱「跑路」的李嘉誠在中國有着非常規的賺錢秘密。

文章稱，截止2018年底，李嘉誠的長實集團在內地和香港的土地儲備同比下降33%和44%，又指李嘉誠做空中國的背後，整個長實集團在中國卻是通過潛規則賺取了千億。文章續指，李嘉誠為首的一批商人，享受了中國改革開放的紅利，在中國經濟轉型升級的過程之中，開始瘋狂套現走人。商人逐利無可厚非，但莫讓那些用盡潛規則逐利的商人掏空了商業的信用，蛀蝕了中國經濟的根基。

就有內地文章評論長江集團在內地之投資情況，長江強調，集團在中國的投資規模龐大，業務發展多元化，涵蓋地產、能源、港口、零售、電廠及基建等多個範疇。

詳列內地投資情況

集團並詳細列明在內地地產、能源、港口及零售等業務之發展情況，如目前於內地21個城市擁有56個寫字樓、住宅、商場及酒店；同時，赫斯基能源與中海油﹙0883﹚共同持有荔灣天然氣田項目，投資額約400億元。

另外，系內電能實業﹙0006﹚在內地擁有5項發電業務，包括發電廠、熱電廠及風電場，總發電容量達2,898兆瓦。而長江基建﹙1038﹚在內地的收費道路及橋樑總長度約260公里；位於內地3家水泥熟料產能合共每年 300 萬公噸，粉磨水泥產能達400萬公噸。