李小龍故居經久失修或兩周內拆除　影迷會急發全球聯署促政府介入

明天（7月20日）是國際武打巨星李小龍雖離世46周年的日子，就在眾多龍迷紀念他的同時，位於九龍塘的李小龍舊居卻或將面臨最快兩周內遭全面拆除的結局。李小龍會今日（19日）緊急發出全球聯署，號召網民聯署要求港府設法保護李小龍故居。李小龍會主席黃耀強表示會方亦去信包括行政長官林鄭月娥在內的官員，要求港府行多一步，保護故居。

本港演員歐錦棠（左）是著名的李小龍迷，他呼籲政府考慮復修李小龍故居。（張浩維攝）

聯署聲明中指，一方面，李小龍在電影、武術和哲學的舉世盛譽，令香港人引以為傲，全球最頂尖的武術人士，均視他為現代格斗武術之「教父」；另一方面，香港旅遊業幾十年來，均視他為宣傳香港的代表，李小龍會認為重建故居，可活化李小龍精神、形象，兼為香港保留重要文化遺產，並增闢國際級旅遊景點，實屬「三贏」方案。

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李小龍會主席黃耀強，要求港府行多一步保護故居。（張浩維攝）

故居內部石屎爆裂、鋼筋外露 復修​費高達5億元

李小龍會主席黃耀強表示，代表業主的余彭年慈善信託去年原計劃將大屋內部翻新，改建為國學研究中心，惟其後發現內部石屎爆裂、鋼筋外露，修復及其後的維護費用龐大，近期決定拆卸重建。他預計若想復修故居，大概需要5億元資金，惟現時李小龍故居未達古蹟標準，無法根據《古物及古蹟條例》進行保護，故希望政府介入回購或者以「地換地」的方式保護故居。

本港演員、同是龍迷的歐錦棠表示，自從李小龍故居將被拆除的新聞出街後，不少海外華人均有關注，更有人提出希望捐款保護故居。他提及近年來，香港仍有多個展覽展出李小龍相關的紀念品，但均為臨時性，他呼籲政府應當考慮復修李小龍故居，作為一處可永久性紀念的景點。

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