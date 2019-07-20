【逃犯條例】鄧竟成高呼守護香港︰以警隊打不死精神繼續服務

修訂《逃犯條例》爭議不斷，支持與反對陣營均連場舉辦大型集會表態及動員。建制派今日（20日）再於金鐘添馬公園舉辦「守護香港」大集會，前警務處處長鄧竟成帶同員佐級協會前主席陳祖光及一名退休女沙展上台發言。 鄧竟成發言時，指收到一位參與沙田示威清場行動的前線錄音，指他被「暴徒」襲擊令眼及鼻受傷，要待瘀血退散才可施手術。鄧引述該警員指會「繼續以專業、以香港警隊打不死的精神繼續為大家服務」。陳祖光指「警察士氣低得不得了」，又指荃灣發現爆炸品，是「恐怖份子用嘅爆炸品」。

建制派今日（20日）再於金鐘添馬公園舉辦「守護香港」大集會，前警務處處長鄧竟成帶同員佐級協會前主席陳祖光、及一名退休女沙展上台發言。（羅君豪攝）

鄧竟成（左）指前線會以警隊打不死精神繼續服務，陳祖光（右）指現時警察士氣低得不得了。（方家遠攝）

陳祖光︰「荃灣爆炸品是恐怖分子用品」

鄧竟成甫上台即高呼「各位愛香港嘅朋友，大家好。」鄧竟成又指，「我哋今日係真真正正代表香港。」又帶領叫口號「守護香港」。陳祖光發言時表示，「警察士氣低得不得了。」指士氣低不是因為無人支持，而是無法將「暴徒」繩之以法，叫在場人士高呼「我哋支持你」。陳祖光指要譴責暴力，又批評荃灣發現爆炸品，是「恐怖分子用嘅爆炸品」，質疑為何有立法會議員曾指反修例人士非用暴力，指要譴責一班泛民議員。他又指不敢向家人吐露工作的事，近日亦見到警察家屬被欺凌。

同台的一名退休女沙展表示，在香港這個「大家庭」有賴大家互相信任，自己有幾位家人都在警隊中人。據資料，該名退休女沙展為李詠儀，因多年來任職福利辦事處，曾被警隊刊物《警聲》冠以「警隊的保姆」之名。