【721遊行】不參與者批遊行變質：憂搞亂香港　主婦另類方法撐

反修例風波未解決，港人民怨大爆發。民陣今（21日）再發起遊行，由維園出發至灣仔盧押道，有家庭主婦因照顧兒子關係，未能親身加入，與遊行隊伍於銅鑼灣擦身而過。但她坦言，支持港人為未來發聲，又稱特首今次成績表「拎零雞蛋」，已失管治權威，將會用另類方法表態，包括教導家中小朋友及老人家，認真事實真相。 不過，亦有表明不會參與任何遊行的市民表示，近月多次的行動已經足夠顥示反修例的立場，而現時遊行已經變質，近來開始更幾乎每次均會以衝突收場，擔心此舉會搞亂香港。

民陣再就反逃犯條例修訂發起遊行，將由維園遊行至灣仔修頓球場。（張浩維攝）

質疑多次行動已足夠顯示反修例立場

於銅鑼灣從事飲食業、50餘歲的陳先生，坦言不會參與任何遊行。他認為，如果港人要顯示姿態，過多次的行動已經足夠。

陳先生又稱，遊行已經變質，近來開始更幾乎每次均會以衝突收場。他擔心此舉會搞亂香港，又認為示威者有偏頗立場，例如霸佔公眾地方設置連儂牆，「都俾你霸咗個地方啦！」他批評，掘磚、掟鐵枝等行為已構成暴力。

他表示，自己在附近上班，與對上兩次遊行相比，今日時代廣場外等待出發的人流明顯減少：「可能驚遊行完會有衝突發生啦，同行咗咁多次都冇用」。

林小姐為遊行人士隔空打氣：「前路一片光明，辛苦你們了」。（陳淑霞攝）

家庭主婦林小姐，帶同升讀小五的兒子前往時代廣場附近參加課外活動，遂無暇加入遊行隊伍。她認為，本港已陷困局，政府更將市民與警察形成對立面，是不負責任行為，林小姐續指，反修例風波非源自單一問題，實是社會矛盾累積而成，「香港人呢20幾年來怨氣太重」，包括最切身的住屋及教育議題。

她認為，中港矛盾亦加重港人怨氣，「每日單程證批150人來港，搞到香港愈來愈擠迫」，公屋資源及本港學位亦被分薄，年輕人置業更見無望，「點解香港人淨係得個做字？其實政府要反思係咪施政問題。」

林小姐又認為，香港人擁高智慧，遊行示威亦要和平理性，勇武抗爭亦要適可而止，「否則好易被滋事分子乘虛而入。」

陳先生表示，現時遊行已經變質，近來開始更幾乎每次均會以衝突收場。(張浩維攝) 內地旅客：橡膠子彈不算過份、真子彈絕不能接受 來自廣東的旅客劉太今日與家人前往銅鑼灣購物。她指，不知道今日附近有遊行，但從網上小道消息得知本港狀況大概，「知道過去有遊行，又同警察衝突」，但她直言不了解箇中因由。 雖然有朋友曾勸說不要來港，但劉太指「不覺得香港亂」，無影響來港意欲；她的丈夫劉先生則表示，對逃犯條例有所聽聞，但他認為與內地人沒太大關係，又指曾在網上看到示威者於立法會張開雨傘及混亂照片，形容場面暴力，但對於警察有否過份武力，他則認為使用橡膠子彈「還好，不算過份」；但假若出動真子彈，「是無論如何不能接受。」

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港人不斷發聲，惟政府視若無睹，她批評特首林鄭月娥一意孤行，且是次反修例更導致一鋪清袋，所有政績亦前功盡廢，「之前拎98分、100分都無用，今次真係拎零雞蛋呀嘛。」，雖然自己無空參與遊行，她向港人送上打氣字句，隔空支持：「前路一片光明，辛苦你們了」。林小姐指，亦會努力教育子女及家中老人家明辨是非，希望為本港出一分力。

楊太指出，「師奶」亦有其公民責任，自發號召其他師奶代表發聲。（陳淑霞攝）

銅鑼灣的另一邊，亦聚集一群家庭主婦。高舉「師奶反送中」標語的楊太，於鵝頸橋等待加入遊行，她直言，師奶亦有其公民責任，不過大部份家庭主婦礙於湊仔，或半職返工，難抽空走上前線，她們遂自發號召其他師奶代表發聲。

她表示，過去每場遊行也有參與，但政府從無積極回應，難免感到失望，雖然遊行已成為周日「恆常活動」，但她仍會繼續走上街頭，「為咗下一代都要㗎喇」。