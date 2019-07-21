梁振英指年青人應做人　再學做事　倡到「一帶一路」參觀助發展

全國政協副主席、前行政長官梁振英今(21日)出席新書發布會期間談及青年人發展，他鼓勵青年人到「一帶一路」沿線國家參觀以助發展，又提及發展中國家是青少年非常好的「跑道」；他又指，年青人應學做人，再學做事。他在活動其間，並未有談及近期《逃犯條例》上的爭議。

全國政協副主席梁振英（右二）、前商務及經濟發展局局展蘇錦樑（左一）等人均有應邀出席《由劏房負子到中東王子—沈運龍》 新書發佈會。（方家遠攝）

商人沈運龍自傳新書發佈會今日(21日)舉行，出席人士包括專欄作家屈穎妍、全國政協副主席、前行政長官梁振英，以及前商務及經濟發展局局長蘇錦樑。

梁振英鼓勵年青人到「一帶一路」國家參觀

梁振英提到，自退下行政長官崗位後，相繼牽頭成立「一帶一路」國際合作香港中心及大灣區香港中心；他指，中心早前推出「香港青年新跑道」的青年民心相通項目，期望透過計劃提供香港青年人到「一帶一路」沿線國家參觀的機會。

他指，當時曾邀請在中東有業務的沈運龍，帶領香港中學生到當地參觀，認為中東基於宗教、歷史、語言等文化上的不同，對年青人而言是神秘地方。

梁振英強調，人生充滿不同「跑道」，發展中國家亦是青少年非常好的「跑道」，認為沈運龍是年青人和家長的好榜樣，鼓勵家長放膽予子女在「新跑道上起飛」。

越有本領 若不做好人 對社會遺害越大

被問及，沈運龍有甚麼值得他人學習之處，梁振英指，沈運龍是學習個人精神的好榜樣，又指年青人要學做人，再學做事，「因為越有本領嘅人唔去做好人，對社會遺害越大。」

沈運龍（右）指，欣賞大眾對追求自由有抱負，但強調應循序漸進地追求進步，亦應有分寸。（方家遠攝）

沈運龍欣賞對自由有抱負 惟不應「過份爭取民主自由」

不少人認為中東國家的自由度較低，被問到如何看待自由，沈運龍認為，香港在一國兩制下的自由度遠優越於中東等國家，雖欣賞大眾對追求自由有抱負，但強調應循序漸進地追求進步，亦應有分寸，不應「過份爭取民主自由」。