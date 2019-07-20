【荃灣武器庫】梁振英引報道指檢獲反修例標語　問泛民會否割席？

政府修訂《逃犯條例》引發近月來警民衝突不斷。警方今日公布在荃灣一座工廠大廈的單位發現烈性炸藥、10枚燃燒彈、一批武器及鏹水等後，全國政協副主席、前特首梁振英迅速在fb發文，引述香港電台報道指，「在檢獲的證物中，包括反修例的標語及寫有『香港民族陣綫』的衣服」，又質問「如果爆炸品真的屬反對修改逃犯條例的人所有」，泛民議員會否割席及譴責？

全國政協副主席、前特首梁振英引述香港電台報道指，「在檢獲的證物中，包括反修例的標語及寫有『香港民族陣綫』的衣服」，梁又質問，「如果爆炸品真的屬反對修改逃犯條例的人所有」，泛民議員會否割席及譴責？（資料圖片/陳順禎攝）

梁振英下午在facebook發帖，「感謝警方頂住壓力 除暴安良」。他引述香港電台報道，表示警方正在調查的一宗涉及武器庫的案件，檢獲了包括反修例的標語及寫有「香港民族陣綫」的衣服，被問到事件與近日的遊行示威活動有沒有關係，警方指是調查的方向之一。

梁振英筆鋒一轉，指「以毛孟靜為首的泛民議員明言拒絕與掟磚的暴徒割席，大家要毛孟靜和其他始作俑者的泛民議員公開回應」。他又質問泛民是否會與藏有爆炸品和武器的人割席及予以譴責；又說，「你們會公開讃賞警方及時偵破這宗重要爆炸品案嗎？你們反對警方進入這座荃灣工廠大厦辦案、反對警方在大厦內引爆爆炸品嗎？」

梁又稱，「請不要託詞迴避！」；又指應「防微杜漸」，不能姑息和美化暴力，否則「只會造成越來越嚴重的暴力傷亡。」