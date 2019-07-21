【721遊行】警指金鐘、中環一帶交通癱瘓　呼籲示威者盡快離開　

反修訂《逃犯條例》持續引發遊行及示威，民間人權陣線（民陣）今日（21日）再在港島舉辦遊行，促請政府成立獨立調查委員會，遊行隊頭於4時20分左右到達終點。 警方於晚上7時左右表示，有部分遊行人士繼續向金鐘方向前進，並於下午約五時走出夏慤道行車線，呼籲示威者盡快離開，又指金鐘、中環附近一帶交通已經癱瘓，上環交通亦嚴重阻塞，呼籲市民及駕駛人士應避免行經附近一帶。

民間人權陣線（民陣）今日（21日）再在港島舉辦遊行，促請政府成立獨立調查委員會。（盧翊銘攝）

警方在晚上7時01呼籲示威者盡快離開，指港島區一項公眾活動的遊行隊伍已經在下午約4時30分左右抵達灣仔終點。警方表示有部分遊行人士繼續向金鐘方向前進，並於下午約5時走出夏慤道行車線，除了對自身及其他道路使用者構成危險外，亦對附近一帶的交通造成嚴重阻塞。

警方呼籲有關人士須注意自身安全，盡快返回行人路，避免在附近一帶停留，並應乘坐公共交通工具離開。 至於仍在參與遊行的公眾人士，當抵達灣仔盧押道終點後，可經皇后大道東或灣仔道向跑馬地方向離開。

由於金鐘、中環附近一帶交通已經癱瘓，上環交通亦嚴重阻塞，警方建議如無必要，市民及駕駛人士應避免行經附近一帶。