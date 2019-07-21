【721遊行】示威者三個啟示：前赴西環、同時包圍兩地、接受訪問

反《逃犯條例》修例風波仍未了，民陣今（21日）再發起遊行，之後示威者繼續向西遊行，而今日的示威，亦有數個罕有的情況出現，包括同時包圍兩個地點，即灣仔警察總部及中聯辦。另外，示威者代表亦有在中聯辦門外讀出宣言，之後亦罕有地接受傳媒現場「扑咪」訪問；亦將戰線首次延長至西環。

晚上約7時35分，天色快將全黑，中聯辦外的人群繼續增多。（李澤彤攝）

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少有同時包圍兩據點

過往示威者的後續行動中，多只會集中包圍一個地點，即使有分兩路情況，也甚至會有多於一個「據點」。在今年七一遊行當日，雖然也可說曾經「兵分兩路」，但一邊是跟隨民陣所辦，在維多利亞公園作起點的遊行，另一批示威者則包圍立法會，但同時包圍兩個地點，則前所未見。

而今天的示威，部份示威者步行至西環，直達中聯辦，另一批則包圍灣仔警察總部，兩方均有示威者駐守，同時佔兩據點，情況甚為少見。

示威者讀宣言後接受訪問

另一個特色是，在中聯辦的示威者，除了用鐵馬包圍中聯辦外，亦有示威者戴口罩在門外讀出宣言，更接受傳媒訪問，這亦是非常罕有情況。過往示威者亦曾試過在七一衝擊立法會時，並用「大聲公」讀出宣言，之後曾接受訪問，今天是第二次讓傳媒「扑咪」接受訪問。

除此以外，自反修例的遊行開始，通常只到金鐘中環一帶便「止步」，今次首次遊行的範圍擴展至港島西的範圍，並直西環，亦是過往遊行中少見的。