【721遊行】罕有接受訪問　示威者：圍中聯辦可直接向中央表訴求

政府修訂《逃犯條例》繼續引發反修例示威，民陣再發起721遊行，遊行人士及後繼續前赴中聯辦並作包圍。有示威者在中聯辦外發表宣言，重申5大訴求，更稱立法會現時由建制派佔大多數，要求解散立法會，落實普選。

政府修訂《逃犯條例》繼續引發反修例示威，民陣再發起721遊行，遊行人士及後繼續前赴中聯辦並作包圍。（盧翊銘攝）

當大批遊行人士包圍中聯辦期間，有示威者罕有接受記者「扑咪」，以中英文發表宣言，並罕有接受訪問。宣言重申5大訴求，當中包括成立獨立調查委員會、取消暴動定義等。另一方面，由於現時立法會被建制派佔大多數，認為沒有認受性，故「要求政府以行政命令解散立法會、立即實行香港人一人一票普選立法會議員及行政長官」。

被問及為何包圍中聯辦，有示威者表示，此舉是直接向中央表達訴求及發表聲音。

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示威者的「721聲明」重申要求撤回修例、撤回612暴動定性等五大訴求，又批評警方多次以過分武力驅趕示威者，包括在示威者後退時使用警棍、胡椒噴劑、 催淚彈等驅逐正在和平退去的示威者，「旺角以及沙田兩次示威當中警方以圍堵方式意圖作困獸鬥，令兩次和平示威演變成警民衝突……前線警務人員的行動令香港市民非常失望且恐懼，警務人員應維護法紀面非破壞一方。」