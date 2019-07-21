【元朗黑夜】記者直擊白衣人持械打人　市民：在場一個軍裝警都無

反《逃犯條例》修訂引發的衝突持續，除了港島爆發警民衝突外，元朗亦爆發衝突。有白衣群眾今日（21日）晚上十時許在西鐵元朗站大堂及車廂內追打市民，消息指有人號召數百人追打參與遊行後回家的反修例人士。 《香港01》記者晚上約11時乘西鐵返回元朗時，甫抵達元朗站，一開門便聽到有人大聲呼救，請求在場男士協助，以及懂急救的人下車協助，「他們打人、請你們別下車，但男士、懂急救的請下車，協助大家，已經打到成地血。」亦有熱心市民向身穿黑衣的人提供其他顏色衣服替換。

有白衣群眾今日（21日）晚上十時許在西鐵元朗站大堂及車廂內追打市民。（資料圖片）

《香港01》記者晚上約11時乘西鐵到元朗時，甫抵達元朗站，列車一開門便聽到有人大聲呼救，請求在場男士協助，以及懂急救的人下車協助，「他們打人、請你們別下車，但男士、懂急救的請下車，協助大家，已經打到成地血。」亦有熱心市民向身穿黑衣的人提供其他顏色衣服替換。

家住元朗的陳先生向記者表示，本來打算在元朗站下車回家，無想像過會面對混亂場面：「出邊就有人大叫混亂打人，不停呼叫要人幫手，我坐扶手電梯去到下層，極度混亂，大批拿著武器、揮動比藤條更粗的竹枝，威嚇著出閘的市民，情況愈來愈激烈，所以衝上月台，仍被追打入到車廂。」

他憶述，約30至40名身穿白衣的中年人士並非單純追打身穿黑衣的人士，令在場人士惶恐，「他們不論穿什麼顏色都打，無差別地打，我報警、即刻打999報警，但只聽到線路非常繁忙，請致電報案，等到有警員聽，對方說已通知元朗，但在場真的一個軍裝都無。」