【荃灣爆炸品案】被告申保釋被拒　控方稱不排除加控其他罪名

警方周六在荃灣隆盛工廠大廈檢取一批懷疑爆炸品，並即場拘捕一名27歲香港民族陣綫成員。該成員被控一項管有爆炸品罪，案件今（22日）於西九龍法院提堂，控方稱不排除稍後會加控其他罪名。被告暫時毋須答辯，裁判官拒絕其保釋申請，並押後至10月14日再訊，以待控方調查。

警方在荃灣德士古道隆盛工廠大廈發現一批懷疑爆炸品。（資料圖片）

被告盧溢燊，27歲，被控於本月19日，在荃灣德士古道隆盛工廠大廈20樓D室5號房明知而管有爆炸品，即三過氧化三丙酮（Triacetone Triperoxide (TATP)）。

控方不排除會加控其他罪名

控方透露，警方在天台引爆時，地下的牆角受損。控方稱，不排除會再加控，表示需時查看大廈的閉路電視，及等候現場的DNA及懷疑爆炸品的化驗報告。

辯方指被告非唯一可進單位的人

韓尚志大律師質疑控方的證據薄弱，與常理有衝突。此外，被告非唯一可進入單位的人。裁判官最終拒絕讓被告保釋，並批准控方押後12星期。

警方曾5次引爆

據悉，警方接報於周五（19日）晚上在涉案地點外截停被告，並在房內發現1.5公斤的TATP，其後在天台及後樓梯分5次引爆，又取走小量樣本以作化驗。此外，警方檢取10支以毛巾裹著的啤酒瓶，疑為是自製的汽油彈。房內亦有3支鏹水、1支電油、1支雙氧水、天拿水、電洗爐、香港民族陣綫的短袖衫等。

翌日早上，警方再於被告的荃灣住所檢取2把10吋及8吋長刀。被告警誡下保持緘默。梁頌恆確認被告是香港民族陣綫的成員，警方會朝此方向調查。另外，有兩名25歲男子後再於上水及荃灣被捕。

案件編號：WKCC3068/2019