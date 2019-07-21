【荃灣武器庫】大廈天台遺引爆痕跡　職員稱曾見可疑男子出入該層

昨日（20日）早上，警方搗破荃灣隆盛工廠大廈一個武器庫，在單位內發現懷疑爆炸品、十枚已完成製作的燃燒彈，以及「TATP」烈性炸藥，當場拘捕一名27歲姓盧的男子，香港民族陣綫證實被捕男子是組織成員。警方派出爆炸品處理課人員到場，將不穩定的危險品物質在天台進行引爆。記者今早再到現場查看，發現天台遺下引爆痕跡，玻璃碎片四散。在該廈工作的職員張先生表示，早於四日前便發覺涉事樓層有可疑男子出入，他坦言不相信該單位用作儲存爆炸品，「劏房一個咁細單位，邊有可能有咁大量嘢，都唔合理」。

張先生表示，四日前起，一名身穿嘉利物流上衣的男子連續數天在20樓出現。 （鄧詠中攝）

警方根據線報，在荃灣隆盛工廠大廈20樓搗破一個武器庫，檢獲燃燒彈、鐵通、丫叉及懷疑爆炸品「三過氧化三丙酮」（TATP），當場拘捕一名涉嫌無牌藏有爆炸品的27歲男子盧溢燊，盧其後被證實是香港民族陣綫成員。由於警方爆炸品處理課人員到場後，發現有危險品物質不穩定，先後兩次在天台進行引爆，現場傳出多次巨響。記者今早再到現場查看，發現天台遺下引爆痕跡，牆壁熏黑，玻璃碎片四散，有窗框及其中一門更被炸至變形。

男子身穿嘉利物流上衣 連續四天出現

在該廈工作的張先生表示，約四日前起，連續數天見同一名形跡可疑的男子，在傍晚約6時身穿嘉利物流上衣在20樓出現，該名男子離開時，均在後樓梯步行下數層，才乘升降機離去，張先生認為嘉利員工沒可能在上址出現，「佢哋自己有大廈」，而且該名男子沒有攜帶任何袋及貨物，令張先生起疑。

對於警方在上址搗破武器庫，張感到疑惑，「呢棟樓，邊可以（有火藥庫）一個月，（警方）報大數，話畀你哋聽做得嘢，（呢度）多個生保人都知」。他續指在該處劏房林立，居住的多是20多歲的青年或新移民，涉事單位不時有人在凌晨時分出入。張坦言對事件不感到擔心，「因為我都唔信（有火藥庫），劏房一個咁細單位，邊有可能有咁大量嘢，都唔合理」。

警方昨晚將27歲疑犯押返石籬邨石興樓一單位搜屋，又再被押往該工廈調查，其後警方再在荃灣及上水區拘捕兩名25歲、分別姓侯及姓鄧的本地男子。