【元朗黑夜】港鐵金澤培：職員無力直接處理事故　需靠警執法

大批身穿白衣人士昨晚（21日）於西鐵元朗站內施襲，多名市民及記者受傷。港鐵行政總裁金澤培今日（22日）出席私人活動前表示，對昨晚事故予以強烈譴責，惟指站內職員亦是「市民之一」，故對於大型治安事件欠能力直接處理，昨日同事亦已盡可能配合警方執法。他提到，未來會與警方進一步商討日後面對大型治安事故上的處理手法。

金澤培表示，港鐵對昨晚西鐵綫元朗站事件非常關注，並予以強烈譴責。（曾凱欣攝）

港鐵對昨晚西鐵綫元朗站「嚴重暴力」事件非常關注，港鐵行政總裁金澤培形容，有兇徒於站內襲擊顧客及破壞港鐵設施，對「嚴重暴力兇徒」予以強烈譴責。

職員留意到事件發生已即時報警

金澤培表示，港鐵職員留意到事件發生時已即時報警處理，望警方盡快增援。他對於有顧客受傷表示非常難過，期望傷者可早日康復；又強調港鐵重視顧客及員工安全，惟站內職員亦是「市民之一」，故對於大型治安事件欠能力直接處理，而昨日同事亦已盡可能配合警方執法。

未來會進一步與警方進一步商討面對大型事故處理手法

被問到事發時有車長要求車上乘客離開車廂，金澤培回應指，當時由於控制中心得知元朗站發生事故，不希望再將其餘乘客帶到該危險處，續後當再發現有列車尚未駛離元朗站，已即時安排該列車開走，亦沒有再要求乘客下車。

他指，港鐵未來會與警方進一步商討面對大型治安事故的處理手法，特別在配合警方執法方面，今日亦會全面配合警方追捕兇徒。