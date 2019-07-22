【元朗黑夜】醫生社工教師聯署：不容黑勢力蠶食法治　促林鄭下台

元朗港鐵站昨晚（21日）發生數百白衣人毆打市民暴力事件，受襲市民不滿警方姍姍來遲，致電999無人接聽。另一邊廂，反對逃犯條例的示威者圍堵中聯辦並塗污建築物，上環一帶大批防暴隊與示威者衝突，警方發射橡膠子彈及催淚彈驅散人群。 政府凌晨發聲明，將兩邊衝突相提並論。就此，26名醫生、一群老師及社工等39人發起聯署，拒絕接受政府的聲明，認為是扭曲了元朗無辜市民被一面倒遇襲受傷的事實，反之無損市民的上環示威行動，卻被政府形容為行為「令人髮指」。聯署要求特首林鄭月娥下台。 截至今早11時許，已有逾2.8萬個市民聯署。

政府今晨零時16分發聲明，指昨日晚上在上環及元朗發生暴力行為，批評示威者「在上環一帶向警方發動連番暴力襲擊，包括投擲汽油彈、縱火、擲磚，亦堵塞主要幹道，行為令人髮指。」在同一份聲明中，政府發言人又指出，「在元朗有人聚眾在港鐵車站月台及車廂內襲擊乘客，引發衝突，導致有人受傷。」特區政府予以強烈譴責，並會嚴正追究。這種將兩宗事件相提並論的說法，惹來外界爭議。

醫生組織杏林覺醒成員、屯門醫院心臟科醫生黃任匡；區議員兼醫生鄺葆賢；前立法局議員及區議員林鉅成；一批醫學界選委、個別教師及大律師等，發起聯署，批評政府的聲明傷害市民，才是令人髮指。

聯署批評：黑衣白衣記者議員孕婦都打​ 警方不見蹤影 何其荒謬

聯署指出，有人走進元朗港鐵站及車廂，見人就打，連黑衣白衣記者議員孕婦都打，打得人頭破血流，警察卻不見蹤影，個多小時縱容暴徒向市民不停施襲，最後竟是消防先到場救護傷者，形容「這是何其荒謬」。而上環的示威活動，未損市民一分錢一條毛，警察卻用上催淚彈、橡膠子彈及盾牌警棍對付。

聯署最後強調，警察在市民心中的形象，已跌至前所未有的低點，但為免香港再淪落，仍要求警方必須捉拿7.21襲擊元朗市民的凶徒，不能縱容黑勢力蠶食香港的法治，並要求特首林鄭月娥鞠躬下台。