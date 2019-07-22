【元朗黑夜】港鐵工會不理解為何要求乘客下車　促警方拘捕施襲者

港鐵元朗站昨晚（21日）有大批身穿白衣人士，於元朗站內施襲，在元朗站大堂及車廂內追打市民， 致多名市民遇襲受傷。事後有乘客質疑，港鐵保護乘客不力，更曾一度要求乘客離開車廂，走到情況混亂的月台。 香港鐵路公司員工協會理事會今日（22日）發公開信予港鐵行政總裁金澤培，強烈譴責昨晚的暴力行為，要求港鐵責成警方履行應有之責，保護市民，乘客及港鐵職員安全。該信又稱，警方未能即時處理事件，令乘客及港鐵職員受威脅。 該會主席杜廣仁表示，事發時已接近收車時間，元朗站可能只剩下3、4名員工，公會今日下午會與港鐵高層會面討論事件。他認為，當時車廂外情況混亂，「諗唔到（原因）點解叫人落車」，不過現時仍需了解當時具體情況，方知應如何處理。

昨晚元朗站有疑似黑社會人士以長棍、鐵通等攻擊市民。（資料圖片）

工會：警方未能即時處理 令港鐵乘客及職員生命受到威脅

香港鐵路公司員工協會理事會發公開信予金澤培，指港鐵作為世界一流的鐵路運輸公司，乘客安全是要首事項，但昨晚西鐵線發生的襲擊事件，警方未能即時處理，令港鐵乘客及職員的安全與生命受到威脅。

公開信續指，譴責昨晚的暴力行為，要求公司責成警方履行有之責，保護市民、乘客，及港鐵職員安全，應立即拘捕施襲者，切勿讓他們逍遙法外。

工會：諗唔到點解叫人落車

香港鐵路公司員工協會理事會主席杜廣仁表示，昨晚事發時，已臨近元朗站的收車時間，估計只剩下3、4個員工，未必有足夠人手處理如此突發情況。

對於有乘客批評港鐵要求列車上的乘客離開車廂，杜廣仁亦坦言：「諗唔到（原因）點解叫人落車」。不過他亦稱，當時有乘客拉下緊急通話器手掣，在職員將所有手掣回復正常前，列車其實無法開出，只可以關上車門，但關上車門是否有效保護乘客，他表示要了解當時具體情況。

鄭群興表示，昨晚報警需經一段時間後，警方才到場。（資料圖片）

港鐵昨晚稱，大約晚上10時45分，元朗站職員發現車站大堂有人發生爭執，車務控制中心於10時47分報警，隨後大堂發生衝突，期間車站的消防警報被啓動。到晚上10時56分，港鐵安排西鐵線來回方向的列車不停元朗站，亦嘗試安排列車在元朗站接載乘客離開，但由於月台上有列車的車門受阻，未能離開，故未能成功安排空載列車到元朗站，至 11時19分，港鐵恢復西鐵綫於元朗站停車。不過，之後大堂再起衝突，控制中心於11時44分，再安排列車不停元朗站，到11時55分，更應警方要求關站。

港鐵：報警後「一段時間」才有警察到場

港鐵特別職務總經理鄭群興今早表示，昨晚10時47分，元朗站職員使用港鐵和警方的專線報警，形容警方於「一段時間」後，才到達現場。港鐵行政總裁金澤培表示，強烈譴責昨晚事件，而站內職員只是「市民之一」，對大型治安事件欠缺直接處理的能力。