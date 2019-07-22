搗淫網揭關連高利貸集團　骨幹成員認洗黑錢2億5千萬　判囚51月

警方於2013年搗破淫業網站sex141.com，揭發有關連的財務公司放高利貸，並清洗逾2億5千萬元的黑錢。行動拘捕逾100人，其中13人早前被裁定相關控罪罪成。法官今(22日) 在區院法院判處其中一名骨幹成員時指，涉案的放高利貸罪行屬有組織，最高的年息達200%，被告本身亦獲利3百萬元。法官考慮網站營運的規模和涉案的金額等因素後，最終判該名成員監禁51個月。

被告岑浩華被裁定洗黑錢罪成，被判入獄51月。(資料圖片)

現年43歲的被告岑浩華，早前被裁定洗黑錢、串謀洗黑錢、串謀放高利貸和串謀依靠他人賣淫的收入維生，共13罪成。他為案中一間顧問公司的現任負責人，而顧問公司負責替「放貴利」的財務公司招攬生意。

最高年息達200%

法官今判刑時指，涉及的放高利貸罪行屬有組織，涉案時間亦長，最高的年息達200%。至於串謀依靠他人賣淫的收入維生罪，法官指案中雖沒有對妓女使用暴力，但屬大規模營運，網站收取的金額亦龐大。

被告有3百萬元得益

法官續指，被告在積極參與洗黑錢，有3百萬元的得益。對於辯方稱案件有延誤，法官認為案中涉及多項戶口，調查需時，不能怪責案中任何一方，但會因延誤而酙量減刑，最終判被告入獄51個月。

案件編號：DCCC991、1007-1010/2016