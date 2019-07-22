【元朗黑夜】石鏡泉撤回藤條、水喉通教仔言論　向社會、同事道歉

昨晚（21日）元朗大批身穿白衫的人士，用藤條、長棍、鐵通追打市民，其後更衝入元朗站月台，以及車廂內「見人就打」，惟現場並無任何警察。香港《經濟日報》副社長石鏡泉上周六（20日）出席「守護香港集會」時，曾揚言「教仔」應用藤條及水喉通，與事件剛巧相同，引起大批市民聲言要罷買《香港經濟日報》及同系刊物。 石鏡泉今日晚上（22日）發表道歉聲明，表示「撤回之前的藤條與軟膠通言論，並對該言論所引發的各種不便及不安，「向社會、同事作出最真誠道歉」。

石鏡泉於撐警集會揚言，「教仔」應用藤條及水喉通。（HKU Space相片）

經濟日報集團今日向外發表聲明，指石鏡泉日前以私人身份出席一個公開活動，其言論純屬個人意見，並強調旗下刊物編採守則一向秉持「三公一中」，即公平、公道、公正及中肯。於晚上8時左右，《經濟日報》副社長石鏡泉發出道歉聲明，表示「撤回之前的藤條與軟膠通言論，並對該言論所引發的各種不便及不安，向社會、同事作出最真誠道歉。」

他解釋，「在上周六一個集會上，講了藤條事，引起風波，亦使《經濟日報》同事在採訪工作上有疑慮、有擔心，故不能不作澄清」。石鏡泉表示出席該集會原因是要「反暴力，是該會主旨，亦是每個香港人的責任；他亦以個人名義，而並非《經濟日報》身份去參加該集會」。

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另外，石鏡泉表示他講藤條事，大前提是在自衛時要拒暴，而不可施暴，包括不可用粗言。他亦呼籲讀者參考立法會議員朱凱廸的Facebook，他指朱凱廸節錄「較多的事實」，但部分網上言論只截取個別片段，並非事實的全部。而石鏡泉的「藤條教仔」言論發表後翌晚，元朗便發暴力事件，石鏡泉表示「非我事前所能預及，我亦毫不知情，是一定要譴責的，因為我是不贊成任何暴力。」

石鏡泉認為今時社會暴力已太多，「各方宜停下來，想一想，以香港人的大局利益出發，存異求同，努力明天。」