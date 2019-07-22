【元朗黑夜】石鏡泉籲「藤條教仔」　經濟日報割席：純屬個人意見

昨晚（21日）元朗出現大批白衣人持水喉通、藤條等，在街頭追打市民，導致至少45人受傷。《香港經濟日報》副社長石鏡泉上周六（20日）出席「守護香港集會」時，揚言「教仔」應用藤條及水喉通，與事件剛巧相同，引起大批市民聲言要罷買《香港經濟日報》及同系刊物。 經濟日報集團在今日（22日）向員工發內部聲明，指公司已與石鏡泉開會，其言論只屬個人意見，並不代表公司立場，並要求他盡快作出澄清。 經濟日報集團向外發表聲明，指石鏡泉日前以私人身份出席一個公開活動，其言論純屬個人意見，並強調旗下刊物編採守則一向秉持「三公一中」，即公平、公道、公正及中肯。

石鏡泉上周六（22日)揚言「教仔」要用藤條及水喉通。（資料圖片）

《經濟日報》副社長石鏡泉在上周六的「守護香港集會」發言，言論與昨晚元朗發生的事件相當吻合。大批市民發起罷買《經濟日報》，甚至稱要抵制經濟日報集團旗下的刊物，包括《晴報》、《iMoney智富雜誌》、《U周刊》等。

經濟日報集團在今日下午透過電郵向員工發內部聲明。聲明指出，集團一向支持社會透過和平、理性及非暴力去表達訴求，但反對並嚴厲譴責任何暴力行為。



集團與石鏡泉開會 他會盡快作澄清

聲明又指出，石鏡泉的言論是個人意見，並不代表公司立場。集團以就石鏡泉的言論及元朗事件，與他開會，石鏡泉將會盡快作澄清。石鏡泉強調，一直反對暴力，支持和平理性表達訴求；對事件毫不知情，抱歉有人利用他的言論，作攻擊別人借口。

石鏡泉在上周六出席「守護香港集會」時表示，要為別人「教仔」，但方法要力不要暴，建議他人在家中找出藤條，若沒有藤條便去五金鋪買水喉通，「我哋去五金鋪買條20mm嘅水喉通，教仔!」

▼內部聲明如下▼

經濟日報集團一向支持社會透過以和平、理性及非暴力去表達訴求。理解近期社會上出現不同聲音及對前景的憂慮，希望事件能儘快平息。我們反對並嚴厲譴責任何暴力行為。

公司就石Sir最近言論及元朗事件，已經與他開會，石Sir會盡快作澄清：

1) 石Sir強調，自己一直反對暴力，支持和平理性表達訴求。

2) 石Sir今次出席守護香港的言論，只屬個人意見，並不代表公司立場。

3) 就昨天元朗發生的事件，石Sir強調他毫不知情，也不是他所預計的事，抱歉有人利用他的言論，作攻擊別人借口。

4) 石Sir重申編採部一向以事實為根基，秉持三公（公平、公正、公道）及中肯原則。

企業傳訊部

屋企有無藤條呀？攞藤條出嚟，長少少嘅，打仔！屋企無藤條點呀？我哋都去五金鋪買條 20 mm水喉通。 《經濟日報》副社長石鏡泉，7月20日

▼7.21元朗黑夜圖輯▼

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而經濟日報集團傍晚亦對外發表聲明，指一向支持社會透過以和平、理性及非暴力去表達訴求，反對並嚴厲譴責任何暴力行為。

聲明又指，石鏡泉日前以私人身份出席一個公開活動，其發表言論純屬個人意見；又指旗下刊物編採守則一向秉持「三公一中」，即公平、公道、公正及中肯，「尤其是這個紛擾時代，由前綫記者採訪、攝影、後勤製圖、標題到把關編輯等等，在處理新聞、分析和評論上更嚴格以事實為基礎。」

▼正式聲明如下▼

經濟日報集團一向支持社會透過以和平、理性及非暴力去表達訴求。理解近期社會上出現不同聲音及對前景的憂慮，希望事件能儘快平息。本報反對並嚴厲譴責任何暴力行為。

經濟日報副社長石鏡泉強調，日前以私人身份出席一個公開活動，其所發表言論，純屬個人意見。石鏡泉同時為經濟日報集團旗下刊物長期作者，一如其他作者，集團尊重其言論自由。



經濟日報集團旗下刊物編採守則一向秉持「三公一中」，公平、公道、公正及中肯，尤其是這個紛擾時代，由前綫記者採訪、攝影、後勤製圖、標題到把關編輯等等，在處理新聞、分析和評論上更嚴格以事實為基礎。