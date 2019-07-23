【元朗黑夜】可風中學師生校友聯署　強烈譴責八鄉指揮官李漢民

位於荃灣區的可風中學教職員、校友及師生發起聯署聲明，支援在元朗暴力事件中遇襲受傷的校友兼《立場新聞》記者何桂藍，並強烈譴責香港警務處八鄉分區指揮官李漢民失職，縱容暴徒長時間在港鐵站內公然襲擊市民，質疑警方與暴徒有合作之嫌。聲明要求政府徹回修訂《逃犯條例》草案，並撤查背後是否有人組織或鼓動有關嚴重暴力衝突。

（聯署網站截圖）

元朗西鐵站前日晚上（21日）發生無差別攻擊市民的暴力案件，一群白衫人士手持竹枝、木棍等武器追打市民，致多人受傷，過程中多人致電999報警求助無果。一群可風中學的前任及現職教職員、校友及學生，發起聯署聲明，支援在事件中受傷的校友何桂藍遇襲。至今日（23日）中午，聯署人數已超過1000人。

聲明批評，涉事暴徒是明目張膽地阻礙記者採訪，嚴重損害新聞自由及公眾知情權，對此表示極度憤慨及痛心，「暴徒肆意攻擊何校友，令其手部、右肩、背部、後腦均有受傷，實在令人痛心。」

聯署聲明亦提到，事件中以「睇唔到錶」為由，拒絕向記者回應為何警方遲遲未現身的指揮官李漢民，指他是失職，未有即時、及時派員到現場維持秩序，「縱容暴徒在港鐵站內長時間，公然向途人及市民無差別施襲，不禁令人有合理懷疑警方是否和暴徒有合作之嫌。」聲明要求政府徹查背後是否有人組織及鼓動是次嚴重暴力衝突，並要求政府答應民間五大訴求，包括完全撤回修訂《逃犯條例》、成立獨立調查委員會，調查多次衝突等。