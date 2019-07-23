【元朗黑夜】教大：六學生憂歸家安全准臨時留宿　籲師生注意安全

港鐵元朗站前日晚上（21日）發生差別攻擊市民的暴力案件，過程中多名市民報警被「cut線」，至白衣人群開始散去，警方才到場，事後社會人心惶惶，昨日（22日）有消息傳出白衣人群或再元朗、屯門區出現，致兩區大量商場及店舖提早關門。 教大署理校長呂大樂今日（23日）向全校師生發電郵，透露昨日晚上（22日）有6位教大生擔心回家路途的安全，獲校方即時安排臨時入住宿舍。他承諾教大會繼續為有需要學生及教職員提供臨時住宿，強調師生安全是校方首要考慮，呼籲大家提高警覺，注意人身安全。

香港教育大學。（網上圖片）

+ 18 + 17 + 16

元朗西鐵站前日晚上（21日）發生無差別攻擊市民的暴力案件，一群白衫人士追打市民，致多人受傷，而多人致電999報警求助無果。昨日（22日）網上流傳元朗區等地或再有同類事件，人心惶惶，元朗及屯門區絕大部分商場及店舖均「落閘」。

教大署理校長呂大樂今日向全校師生發電郵，指昨晚有6位教大學生擔心回家路途的安全，故校方即時安排他們臨時入住宿舍。他感激同事及宿舍職員的應變，迅速支援並照顧學生。

他強調，師生安全是校方首要考慮，就社會近日發生的連串事件，呼籲大家提高警覺，注意人身安全，並承諾教大學生事務處會繼續為有需要學生及教職員提供臨時住宿，呼籲有需要者聯絡宿舍辦事處。

羅富國堂（24小時熱線）：2948 1649

葛量洪堂（24小時熱線）：2948 1568

柏立基堂（24小時熱線）：2948 0221

呂大樂亦在電郵中表示，學生事務處已加強學生情緒支援及輔導服務，新增「心靈照顧站」 （Care Station），讓同學與輔導主任或學生發展導師傾談，呼籲有需要同學亦可致電24小時輔導熱線（8208 1155）。