【元朗黑夜】光復元朗擬7.27舉行　申請人倡「白色恐怖」定性恐襲

元朗西鐵站周日（21日）晚上發生白衣人無差別攻擊市民事件，有網民遂發起「光復元朗」行動抗議。惟網民對於元朗遊行日期一直持不同意見，有人主張7月27日星期六、有人則建議7月28日星期日。 「光復元朗」遊行的不反對通知書第二申請人巫堃泰向《香港01》透露，今日（23日）下午將向警方提交遊行申請，初步擬定遊行日期為7月27日，遊行路線會由水邊村遊樂場出發，途經元朗大馬路並以元朗西鐵站為終點，不會進入元朗鄉村。而今次遊行的其中一個訴求，為要求政府將元朗「白色恐怖」事件定性為「跨境恐怖主義」，並展開獨立調查。

7月21日晚上元朗發生白衣人無誤別攻擊途人事件，網民遂發起「光復元朗」行動。（資料圖片）

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近期全港多區都有人發起地區性遊行，有網民原定在本周末舉行「7.27光復紅土」，周日則有「7.28將軍澳遊行」以及「7.28港島西大遊行」。但由於7月21日元朗發生白衣人無差別攻擊途人暴力事件，導致多名無辜市民受傷，且當晚警方執法水平備受籲論炮轟，有網民提出上述遊行讓路，優先舉行「光復元朗」行動。

對於「光復元朗」的遊行日期在7月27日或是7月28日舉行，網民一直持不同意見。有網民認為光復行動不應拖延「愈快愈好」，加上7.27方便在職人士參與，讓他們翌日能夠休息；有網民則認為集中7.28舉行，可讓更多人參與。

巫堃泰：7.27光復紅土取消 光復元朗補上

「光復元朗」遊行的不反對通知書第二申請人、曾發起「光復屯門公園」的巫堃泰向《香港01》表示，今日下午將向警方提交申請，經過多方討論後擬定遊行於7月27日舉行，原因為原定當日舉行「7.27光復紅土」經已宣布延期，故不想拒絕其好意。而遊行路線則會在水邊村遊樂場集合，途經元朗大馬路，最終在元朗西鐵站解散。

巫堃泰強調，今次的遊行路線不會走入元朗任何鄉村，以避免發生建制派議員何君堯所指的「保鄉衛族」。他續指，當日未有其他大型遊行舉行，相信警方應能調派充足警力，以確保市民安全。巫補充，現時提交的申請書列明預計參與人數為369人，且會安排最少10名穿上全副裝備的糾察維持秩序。至於當日參與的遊行人士，則未有特定穿著要求，可自行穿上黑衣或黃衣。

「光復元朗」申請者提出的遊行路線，具體安排有待和警方商討。（香港01製圖）

巫堃泰表示，是次「光復元朗」遊行除爭取反修例的五大訴求，包括要求政府「撤回」修例、成立獨立調查委員會調查警方有否濫權等之外，「光復元朗」行動亦新增兩大訴求，包括將7.21的元朗無差別攻擊途人事件定性為「跨境恐怖主義」，以及就7.21事件成立獨立調查委員會，以徹查箇中因由。