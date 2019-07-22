【元朗黑夜】港鐵再解畫：因車門受阻籲下車　車長沒察覺暴力事件

元朗昨晚（21日）爆發流血事件，大批身穿白衣的不明人士手持木棍，闖入港鐵元朗站，更進入車廂襲擊手無寸鐵的乘客，當時列車未有開出，港鐵更一度呼籲乘客下車，乘下一班列車離開，引起爭議。繼 （22日）凌晨2時發出聲明後，港鐵於晚上7時再發聲明，表示初步調查發現，該停站列車，因車長未有留意到有暴力事件發生，只留意到車門受阻，在通知控制中心後，按當時情況安排乘客下車。港鐵又表示，港鐵與員工均對有乘客受傷感到非常難過。

元朗昨晚（21日）爆發流血事件，大批身穿白衣的不明人士手持木棍，闖入港鐵元朗站，更進入車廂襲擊手無寸鐵的乘客。（資料圖片）

元朗站暴力事件發生後，港鐵在凌晨2時曾發出聲明，表示控制中心在10點47分報警，一度安排列車不停元朗站；惟當時港鐵聲明並無列明，報警後警方的回應及行動。

港鐵：曾多次聯絡警方尋求協助

港鐵至晚上7時半左右再發通告，表示港鐵曾多次聯絡警方尋求協助。根據記錄，曾經有個別警員於大約10時53分到車站了解情況，而配備全副裝備的警員於晚上約11時15分到達車站。

對於有指，港鐵昨晚有廣播，指示乘客離開停在元朗站一號月台的一列列車，港鐵表示「初步調查發現，當時車長只留意到列車車門受阻，加上車上的緊急掣被啟動，列車因而未能離開車站，車長當時沒有察覺有暴力發生。由於未能關門，車長於是通知車務控制中心，控制中心因應當時理解的情況，安排乘客落車，以便隨後的列車到車站接載乘客」。

港鐵職員已盡力應付極具挑戰性情況

港鐵續言，「車長其後收到乘客求助表示發生打鬥，車長即時再通知車務控制中心，控制中心隨即進行調度，安排有關列車在可以關上車門後駛離元朗站月台。昨晚的情況十分混亂，情況亦演變得非常快。當時在車站內當值的港鐵職員已盡力應付這極具挑戰性的情況」。

港鐵指，港鐵職員已盡力處理當時的情況，續指「由於突發的暴力事件牽涉大批人士，當時車站內的3名港鐵職員，以及1名承辦商職員不可能處理相關情況，並需要執法機構的協助，警方最終派出配備全副裝備的警員到車站」。

港鐵與員工均對有乘客受傷感到非常難過

港鐵表示，港鐵與員工均對有乘客受傷感到非常難過，並已要求警方盡快調查元朗站昨日發生的暴力事件。

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乘客倘因職員疏忽 可索償保險

港鐵發言人又指，為保障公司及乘客利益，港鐵有購買第三者公眾責任保險，為港鐵就職員在日常管理及運作時的疏忽而須對第三者的受傷或者財物損失負上法律責任時提供足夠的保險保障。



港鐵指，有既定程序處理乘客索償申請，乘客如要索償，可以書面形式向港鐵公司提出，並會轉介給保險公司及其委託的公證行跟進。