馬會會員款客事務學院成立　提供等同學士學位培訓課程　費用全免

為了培養更多人才繼續提供優質服務，香港賽馬會今日宣布成立「香港賽馬會會員款客事務學院」，為會員事務部人員提供包括資歷架構級別第五級的課程，亦是本港款客行業中，首間開辦學士課程的非學術機構，而合資格者可免費修讀。 馬會指，學院為員工提供專業文憑和高級證書課程， 3年內完成文憑課程的學員，可獲得第五級資歷級別， 相當於學士學歷。

應家柏（左三）表示馬會一直鼓勵員工繼續接受培訓。（張浩維攝）

應家柏：馬會可保持亞洲最尊貴會所之一的美譽

成立學院將提供兩個不同課程，資歷級別5的卓越款客管理專業文憑及資歷級別4的卓越款客高級證書，但目前只提供給在會員部工作最少一年的員工參加。

馬會行政總裁應家柏表示，無論是新入職員工還是已經有資歷的員工，馬會一直鼓勵繼續接受培訓，以期馬會繼續維持高水平服務。他表示，馬會會員事務部員工人數達2,000人，負責馬會四間會所和兩個馬場的款客及會員服務，而學院的成立是馬會最新的人才發展計劃，並將支援馬會會員款客事務部。

他表示，相信有關課程有助員工進修，令馬會得以保持亞洲最尊貴會所之一的美譽；並且形容學院的成立，是行業的新突破。

在馬會工作了23年的胡毅成表示將考慮參加卓越款客管理專業文憑課程。（張浩維攝）

23年「老臣子」入職時僅中五學歷 經進修後成管理人員



在馬會會員款客事務部擔任餐廳經理的胡毅成，已經在賽馬會工作23年。他18歲入職時僅有中五學歷，缺乏管理的能力和知識，而現在已經是手下管理70、80人的中層管理人員。

他表示，馬會十分鼓勵員工繼續進修，在修讀涉及管理、市場營銷等知識的高級文憑時，他每周可以用一天返工的日子去讀書。在學院成立後，已經擁有高級文憑的他，將考慮參加卓越款客管理專業文憑，學習更多的管理、財務及運營的知識，以期在未來獲得更大的晉升機會。

卓越款客管理專業文憑將需要3年時間修讀，包括9個單元共666個學習時數，費用全免。認可文憑持有人或者等同資歷級別4相關資格的員工，也可以申請。連同卓越款客管理高級證書課程，預計學院將提供20至30個學額。