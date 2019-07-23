【元朗黑夜】賽馬及評馬界代表網上聯署　促馬會DQ何君堯會籍

港鐵元朗站周日（21日）晚上有大批白衣人攻擊市民，有片段拍攝到立法會新界西議員何君堯與多名白衣人握手，但何昨日早上在記者會中否認有份策劃。而有賽馬及評馬界代表發起聯署行動，要求香港賽馬會取消何君堯的馬會會員會籍，以及將他的名下賽駒「天祿」即時退役，以免令市民認為馬會有意包庇權貴鄉黑。 《香港01》已向馬會查詢，暫未獲回應。

有賽馬及評馬界代表發起網上聯署，要求香港賽馬會取消何君堯的會籍。(網頁截圖)

指何的行為嚴重損毀馬會聲譽

根據資料顯示，今年6月亦曾有一份有「香港賽馬界就反對修訂《逃犯條例》之聯署聲明」出現，反對政府修例。

據今次網上聯署內容指出，何君堯身為立法會議員，不但沒有為社會困局提出任何建議，更為暴徒吶喊助威以及稱他們為英雄，事件已經引起全港恐慌，他昨日在記者會迴避涉黑的言論，更誣蔑乘港鐵回家市民為滋事份子，作為香港人感到痛心疾首和憤慨。

聯署又指，馬會是致力建設更美好社會的世界級賽馬機構，何君堯行為嚴重損毀馬會聲譽，一眾賽馬及評馬界人士予以最強烈譴責，希望馬會作出合適的決定。

聯署亦稱，強烈要求何君堯必須主動配合警方調查，全力協助警方逮捕所有參與恐襲之涉黑人士，還大家香港安寧。

何君堯昨日在記者會中，否認有份策劃港鐵元朗站白衣人攻擊市民事件。（張浩維攝）

名下馬匹「天祿」5月曾贏法國五月盃

何君堯為馬會會員，他和何偉誠及李星強等三人同為賽駒「天祿」的馬主。現年3歲的澳洲賽駒「天祿」，在剛完結的馬季於本港出賽6次，共勝出2場頭馬，合共贏取 1,876,800元總獎金；其中5月15日晚更勝出法國五月盃賽事，何君堯當晚亦有拉頭馬及捧盃。