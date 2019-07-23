【元朗黑夜】入境處職員聯署信：反對黑社會暴力　質疑警執法能力

反修例風波持續接近兩個月仍未平息，周日（21日）晚上元朗西鐵站更有一批白衫人士隨機毆打市民造成多人受傷。有入境處職員撰寫聯署信，信中指近日元朗地區發生嚴重暴力事件，但警方未有即時派員阻止及控制場面，令人質疑警方執法手段及執法能力，亦擔心惡勢力因而蔓延至其它地區。聯署譴責施暴者，亦指雖然身份不同，但目標相同，呼籲市民不要輕生，「為極權政府而死，唔值。」 聯署信在連登討論區發布，並附上入境處的職員證，包括入境事務主任、總入境事務助理員等。《香港01》記者聯絡到其中一名有份聯署的入境處職員，他確認信件內容。

《香港01》曾接觸有份參與聯署的入境處職員，確認相關聯署屬實。網上「連登討論區」今日發布一封由入境處職員聯署的公開信，並附上四張職員證圖片。

職員證顯示，參與聯署人員的職級包括總入境事務助理員、入境事務主任、入境事務助理員及高級入境事務助理員。證上以標語便條「反對黑社會暴力行為，支持成立獨立調查委員會」、「香港加油! 反對黑勢力治港」等覆蓋身份資料。

聯署信指，近日元朗地區發生令香港市民極度痛心的嚴重暴力事件，多名市民流血受傷，即使報警求助，警方卻未有即時派員阻止白衣人士惡劣行為及控制場面，令人質疑警方的執法手段及能力。

聯署信指，他們極度關注事態發展，元朗區人口密集，如果警方未能及時作出拘捕，遏止惡勢力蔓延，相信元朗區甚至鄰近地區同樣會受到牽連，最終受傷的是一班無辜的平民百姓。

他們亦譴責一班以暴力去表達心中不忿的人士，指香港擁有高度的言論自由及遊行表達訴求的權利，歡迎他們參與遊行，但不要對意見不合的人訴諸暴力。如果再有同類事件，他們將義不容辭地站出來保護香港市民。

聯署信續指，他們由此至終都是一班服務市民的公僕，「一心與香港同行」，雖然身份不同，但目標相同，「你絕不會感到孤單，千萬不要輕生，為極權政府而死，唔值。 」

信末段又引用宋代詩人陸遊的一句，「紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行」，鼓勵香港人站出來他們會在後方支持、保護市民。

網上「連登討論區」今日（23日）發布一封由入境處職員撰寫的聯署信指，近日元朗地區發生嚴重暴力事件，但警方未有即時派員阻止及控制場面，令人質疑警方執法手段及執法能力，亦擔心惡勢力因而蔓延至其它地區。（網上截圖）

聯署信全文：

致全港市民：



這是一封聯合信，由一班熱心的入境處職員所發出。



近日於元朗地區發生令香港市民極度痛心的嚴重暴力事件。當時，有手持不同類型武器如水喉通、藤條等白衣人士有組織地在元朗街頭、港鐵車廂範圍無差別地不斷毆打市民群眾。從現場片段得悉，多名市民流血受傷，即使報警求助，但卻無法阻止白衣人士惡劣行為。整個暴力事件發生經過，警方未有即時派員作出阻止及控制場面，令人質疑警方的執法手段及執法能力。



我們極度關注事態發展，元朗區人口密集，如果警方未能及時作出拘捕，以遏止惡勢力蔓延，相信元朗區，甚至鄰近地區同樣會受到牽連，受傷的正正就是一班無辜的平民百姓。



在此，我們譴責一班以暴力去表達心中不忿的人士，香港擁有高度的言論自由及遊行表達訴求的權利，我們歡迎你參與遊行去表達自己的訴求，但請不要以暴力去一些與你意見不合的人。如果再有同類事件，我們一定義不容辭地企出黎，保護香港市民。



最後，我們由此至終都是一班服務市民的公僕，一心與香港同行。雖然身份不同，但我們目標相同。你絕不會感到孤單，千萬不要輕生。為極權政府而死，唔值。



「紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。」香港人，站出來，加油！位置雖然不同，但我們會在後方支持、保護你。



一班熱心香港事務的入境處職員上。

元朗黑夜現場圖片：