【逃犯條例】入境處服務受阻　公務員憂政府設「群眾鬥群眾」圈套

《逃犯條例》修訂案引起社會爭議，繼上周五大批示威者包圍警總後，今午又有逾百示威者堵塞稅務大樓，又堵塞大樓內的升降機，導致市民一度無法進入大樓內交稅，各樓層亦有部門需要提早拉閘；及後示威者轉移至入境事務大樓，於各層遊走及在櫃檯前排隊，簽證服務同時受影響。 有於務大樓工作的公務員表示，示威行動對他們未有實際的影響，惟擔心年輕人墮入政府的「圈套」，認為政府想利用「群眾鬥群眾」的力量，令市民對示威者反感繼而失民心。

交稅及簽證服務受阻。（陳欣彤攝） 示威者癱瘓大樓運作 簽證、交稅服務受阻 網民於討論區發起「接放工」行動，明言欲癱瘓政府部門運作，逾百示威群眾今午圍堵稅務大樓。示威者一度封鎖大樓阻止市民進入，與示威者發生推撞，示威者又堵塞大樓內的升降機，有職員無法上樓工作。 受示威事件影響，大樓內多個部門運作受影響，稅務大樓內三樓的印花稅署、4樓商業登記署均已拉閘，市民處理稅務、商業登記等服務受阻；及後示威者轉至入境大樓，不停乘搭入境大樓內的扶手電梯，於六層間遊走，期間有大量示威者於櫃檯前排隊，簽證服務同時亦受影響。

有公務員表示理解年輕人行為，惟擔心他們墮入政治圈套。（蔡正邦攝） 公務員憂年輕人墮圈套 「群眾鬥群眾」失民意 多名於稅務大樓工作的公務員均表示，自己及身邊的公務員均反對修訂《逃犯條例》，亦支持示威者抗爭，惟礙於公務員身份未能表態。 有公務員直指，示威者行動實際上對他們並無太多影響，只是未能乘搭升降機上樓，又表示明白很多示威者均為年輕人，理解他們的行為，但擔心他們會墮入政府的「圈套」，現時政府容許示威者癱瘓部門運作，大樓保安等又未有干預示威者行動，認為政府想利用「群眾鬥群眾」的力量，令市民對示威者反感，失去民意。

退休後再受僱工作的公務員沈先生表示，支持年輕人的示威行動，形容他們把個人學業、前途、生命都豁出去，不僅為了個人利益，而是為大眾抗爭。他亦身體力行，6月9日出席百萬人大遊行，可惜因天氣焗熱而病倒，未能出席之後的示威活動。他今日要郵政局寄送文件，惟郵政局受事件影響而暫停服務。對於有示威者堵塞大樓，沈表示不介意，但勸喻示威者要三思示威行動會否擾民，最終失民心，前功盡費，「有啲人要傾稅務問題，阻人搵錢、救公司，會令人不快。」不過，有其他公務員對事件抱不同看法，批評示威者影響工作，「梗係阻啦！」