【逃犯條例】網民阻金鐘站列車關門　港島綫行車9時後漸回復正常

修訂逃犯條例爭議未息，元朗大批白衣人周日(21日)在西鐵元朗站襲擊市民，有網民不滿港鐵當日任由白衣人進入列車襲擊乘客，連登討論區有網民呼籲市民今早在地鐵站採取不合作運動，以阻塞車門關閉等方法癱瘓地鐵運作。 早上近8時半，在金鐘往柴灣方向的月台，部分人士阻礙列車車門關上，有港鐵職員嘗試將乘客推入車廂，期間發生爭執，及後有警員介入，列車才可順利開出。 港鐵表示，受多宗列車車門受阻、乘客需按動緊急掣等事故影響，港島綫來往堅尼地城站及柴灣站的行車時間，預計需要額外10至15分鐘；而港島綫列車預計需額外行車時間，月台乘客較多，候車時間亦會較長，呼籲乘客為行程預留充裕時間，至上午9時15分後列車服務逐漸恢復正常。

十多名示威者到往柴灣方向月台阻塞車門，擾攘十多分鐘列車尚未開出。（劉錦華攝）

【09:30】港鐵金鐘站往柴灣方向月台，依然有一批戴安全帽及口罩的市民停留月台，每當列車駛入月台，他們就大叫要趕上班的乘客上車，未有阻礙列車開出，但個別人士則已進入車廂的乘客，用水樽阻礙車門關上，而港鐵職員便迅即處理，未有誤延列車服務。港鐵不時派出無載客列車到金鐘站疏導人流，9時後月台上候車人龍漸漸消散。

港鐵亦表示，早前港島綫的事故已經妥善處理。早上9時15分起班次已經逐步回復正常。

【09:00】在8時半至9時，每班往柴灣方向列車，都需要關門三至五次才能夠成功關上及順利開走，但未見有示威者明顯地阻塞車門，警察及港鐵職員並無介入。港鐵更加開一班無人列車接載滯留金鐘的乘客。

7時半10多名戴口罩黑衣人金鐘站月台現身

今晨7時半，已經開始有十多個黑衣人在金鐘站出現，當中有人戴口罩。及後有一男子指控一名記者推撞他，雙方繼而互相指罵，警察及後介入，但情況反而惡化，有十多名黑衣人士質疑警方放走該名記者的行為是「放犯」，警察及後離開金鐘站。

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擾攘十多分鐘令列車未能開出

該十多名示威者及後到往柴灣方向月台阻塞車門，擾攘十多分鐘列車尚未開出。有地鐵職員及乘客嘗試推示威者進入或離開車廂，令列車開出，但示威者不滿被人推撞，並繼續阻塞車門，要求職員處理推撞事宜。經擾攘20分鐘後，有警方督察介入後，列車才得以順利開出。

（劉錦華攝） 身穿黑衣、戴上頭盔的吳先生稱，自己只是打算正常上班，並未刻意阻礙列車開出，戴上頭盔是得悉元朗站曾發生襲擊事件後，希望保護自己，對有人將他推進人多擠逼的車廂及被乘客喝斥而感不滿。

救護員到場接走一受傷男子

受影響事件，現場一度出現人龍，亦有兩名男子報稱因被人推撞而受傷，有救護員到場為他們治理，其中有一涉事男子須坐輪椅、在警方護送下離開月台。



港鐵表示，受多宗列車車門受阻、乘客需按動緊急掣等事故影響，港島綫來往堅尼地城站及柴灣站的行車時間，預計需要額外10至15分鐘；而港島綫列車預計需額外行車時間，月台乘客較多，候車時間亦會較長，呼籲乘客為行程預留充裕時間。列車服務在上午9時15分後逐漸恢復正常，至上午約9時半，十多名穿黑衫的示威者表示，由於上班繁忙時間已過，不合作運動結束，一起離去。