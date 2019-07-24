【元朗黑夜】何君堯fb發火斥包庇暴徒　促朱凱廸揀生路或不生路

立法會新界西建制派議員何君堯捲入本周日（21日）元朗白衣人追打西鐵乘客和黑衣人事件。在過去兩日，何君堯多個辦事處遭到示威者破壞或圍封，父母的墓地昨日（23日）更被毀。他今日（24日）凌晨0時許，在Facebook發表約15分鐘講話，「我何君堯今日仍然好憤怒，比起（昨早）離開港台時憤怒一萬倍都唔止！」 何君堯將矛頭指向昨在港台節目中，與他互片的本土派立法會新界西議員朱凱廸，斥朱包庇「暴徒」，直指是其支持者砸爛墓地，揚言網上已有犯案者相片，促他提供所有資料、線索予重案組，與「暴徒」割席，再到墓前鞠躬，回頭將香港扶回正軌。他在結尾時再勸朱，「我義正嚴詞話你聽，前面條路一條係生路，另一條係不生路，你要選擇係邊一條路？你早啲決定」，這番話被理網民理解為恐嚇朱凱廸。

呢種莫須有、毫無根據、只係靠估，就話以言入罪、或者握手入罪，我哋香港已進入乜嘢景況？ 何君堯

何君堯父母的墓地受到毀壞，墓碑損毀。（余俊亮攝）

斥泛民借與白衣人握手片段「握手入罪」

何君堯父母墓地昨遭人毀壞，被噴上黑油，墓碑受損，他下午到場了解情況，指事件人神共憤，呼籲破壞者自首，未有回應記者問題便離開。繼有示威者前日到其荃灣辦事處破壞後，昨也有人到他其他辦事處抗議。何昨上午在港台節目《視點31》與朱凱廸激辯，中途拍枱離開前，斥責朱為人渣，不配做議員。

在今日約0時，何君堯在其Facebook發放一段約15分鐘錄影片段，再次為他在本周晚在元朗與白衣人握手解釋，「泛民、反對派鋪天蓋地，仲有『黃媒』、別有用心集團，就以為如獲至寶，執住呢啲抹黑何君堯係黑社會……呢種莫須有、毫無根據、只係靠估，就話以言入罪、或者握手入罪，我哋香港已進入乜嘢景況？呢啲係咩人、咩議員質素？後面代表係乜嘢選民？」

網上流傳片段顯示，何君堯（左）周日晚在街上與多名白衣人握手，因而捲入元朗襲擊西鐵乘客事件。（網上片段）

指控朱凱廸掩護暴力事件者

何斥素泛民雙重標準，「佢哋鬧人黑警、黑社會，呢班人偏偏要與黑衣暴徒同行，為佢地掩護，為佢地作解說。」他指黑衣人與過去多場和平示威後的暴力事件有密切關係，並點名指朱凱廸「係佢地掩護、策劃」，因此在《視點31》質問朱有否「吹雞」到元朗，「網上傳聞你吹大雞喎，叫所有兵力、所有黑衣落元朗，嚟元朗同你（元朗人）決一死戰。」他要求朱呼籲停止未來的光復行動。

何君堯（中）在《視點31》與朱凱廸（左）爭辯，中途離場。（《視點31》截圖）

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要求朱凱廸到墓前鞠躬 率泛民譴責

何其後表明，即使收告票，都要再指斥朱凱廸，「你係代表本土、代表港獨，你做一切嘅嘢係影響香港穩定繁榮，你做一切嘅嘢係想分裂香港出中國領土，你做嘅嘢係包庇罪惡，你就係罪惡源頭。」

之後何指控朱凱廸間接有份破壞其父母墳地，「今日你將我父母墓碑打爛，係你嘅支持者，而你係包庇者。你會唔會上嚟我老豆老母度，鞠返個躬？如果你上嚟，仲要率領你嗰20幾條泛民……呢種破壞先人安息地方，你會唔會譴責咁嘅暴徒？你會唔會同呢啲暴徒割席？交出你嘅追隨者出嚟？網上已有佢嘅相出咗嚟！」何要求朱凱廸向警方提供所有資料，「朱凱廸，懸崖勒馬，放下屠刀，你成唔成到佛，就睇你表演。」若朱肯做，承諾家人會原諒他。

前面條路一條係生路，另一條係不生路，你要選擇係邊一條路？你早啲決定，早唞。 何君堯警告朱凱廸

「回頭是岸的話，能夠還香港一個太平、一個公道，將香港扶返上正軌，唔好令佢脫軌，你願唔願意做？如果你願意，我哋一齊可以做！」他要求朱帶令追隨者「回頭」，不要再誤導年輕人以犯法方法追隨夢想。

父母墓地被毀，何君堯在尾部說：「我何君堯今日仍然好憤怒，比起離開港台時憤怒一萬倍都唔止。」他義正嚴詞話向朱說：「前面條路一條係生路，另一條係不生路，你要選擇係邊一條路？你早啲決定，早唞。」

香港眾志在其Telegram轉載何君堯片段，加上題字「何君堯live疑死亡恐嚇朱凱廸」。