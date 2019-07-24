【元朗黑夜】光復元朗發起人鍾健平：不擔心周六有人燒村或祠堂

有大批白衣人周日（21日）於元朗攻擊市民，有網民發起7.27「光復元朗」行動抗議。發起人鍾健平昨日（23日）到元朗警署申請不反對通知書。 鍾建平今日出席商業電台節目《在晴朗的一天出發》時指出，因應路線較達、網民意見等問題，如無意外會將時間提前至下午3時。他又指，香港人質素高，不擔心有人會燒村或祠堂。

鍾建平昨日（23日）以元朗居民身份，到元朗警署申請不反對通知書。（香港01記者攝）

鍾建平指出，警方至今未發出不反對通知書，今日上午將會繼續與警方、港鐵及巴士公司開會商討其安排。

擬提前至下午3時

他說，本來擬在下午4時於水邊村遊樂場集合，4時半起步。不過，他稱因應路線較達、網民意見等問題，為順應民意，如無意外會將時間提前至下午3點。至於遊行路線，他相信不會改變。

至於當日的糾察安排，他稱至今仍未與民陣溝通，但相信糾察人數可連一百人或更多。

相信香港人質素

對於有網民揚言要燒村及燒祠堂，他直言不擔心。他說，香港人質素高，相信若有人見到有關行為，都會講服他們。

他又說，為防止集會爆發衝突，將安排糾察分隔，若有人想生事，糾察會立即通知。

強調光復行動和平非暴力

鍾健平出席香港電台節目《千禧年代》時亦表示，已向警方申請不反對通知書，該不反對通知書時間申請至晚上11時59分，屆時會安排糾察在終點協助。被問到除原定路線外，會否有入村等行動，他稱在正常路線下是絕對安全。鍾健平提及，7月21日晚上發生的元朗事件是「恐怖襲擊」，但認為市民經歷「恐怖襲擊」後要如常生活、遊行。

對於這次的光復行動，鍾健平強調是和平非暴力，對於每次遊行完結後都會發生衝突，他稱因任何人都可參與活動，確有擔心會控制不到，但鍾健平稱「咁多年遊行（參加者）有否破壞非目標性的物件？」，強調即使在7月1日衝擊立法會，都是向一個目標，沒有破壞商鋪、無差別攻擊他人。