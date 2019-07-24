【元朗黑夜】光復元朗擬周六舉行　YOHO MALL以安全為由腰斬展覽

《逃犯條例》修訂及對警方執法的爭議不斷，示威浪潮持續，元朗站周日（21日）發生無差別傷人事件後，有網民發起本周六（27日）到元朗進行「光復」行動。 接近光復行動遊行終點的元朗大型商場YOHO MALL形點，今日上午透過社交網站facebook（24日）宣布，由於區內可能有大型遊行活動進行，場內及各24小時通道或出現大量人潮，考慮到顧客及遊人安全，決定在周四（25日）終止商場內正進行、原定8月底才結束的夏日推廣活動。

元朗大型商場YOHO MALL今日上午透過社交網站facebook（24日）宣布，由於區內或有大型遊行，考慮安全問題，決定終止展覽活動。（YOHOMALL facebook）

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連接著港鐵站元朗站的大型商場YOHO MALL形點今日公布，基於區內可能有大型遊行活動進行，場內及各24小時通道或出現大量人潮，為顧客及遊人安全，決定將原定舉行至下月25日的夏日推廣活動「YOHO MALL x JEKCA寵物專綫」，提早至明日（24日）晚上結束。

在7月21日的「白色恐怖」事件中，大批身穿白衫的不明人士，晚上在元朗區多個地點，包括元朗港鐵站襲擊手無寸鐵的途人，位於西鐵元朗站的商場YOHO MALL其後發聲明，稱商場服務處職員及商場內市民發現有人遇襲後，隨即報警求助，但一直未能聯絡警方。

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參考YOHO MALL早前在社交網站faceook的帖子，有關活動以貓狗等寵物為題，設有不同大型裝潢、背景幕及動物展品，供市民作「打卡」之用，活動位置為於YOHO MALL一及二期中庭，原定由在本月13日開始，至暑假尾段（8月25日）才結束，並於周末設有手作坊及戶外「狗狗樂園」，供狗主帶愛犬同樂。YOHO MALL就活動提早終止致歉，並希望市民體諒。