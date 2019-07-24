【李鵬逝世】社民連到中聯辦示威　稱「死有餘辜」

國務院前總理李鵬前日(22日)逝世，終年91歲。李鵬任內曾發生八九民運，並在六四前夕發表強硬的「五一九講話」及宣佈戒嚴，以強硬手段處理學生運動。 社民連今午(24日)由西區警署遊行至中聯辦正門，稱要「慶祝李鵬逝世」，並斥李鵬須為六四事件負責。

社民連由西區警署遊行至中聯辦正門，稱要「慶祝李鵬逝世」。（梁鵬威攝）

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社民連主席吳文遠、執委梁國雄，連同十多名社民連成員由西區警署遊行至中聯辦正門，期間高呼「追究六四屠殺，人民不會忘記」等口號，並展示寫有「血腥政權遺臭萬年，屠夫李鵬死有餘辜」的橫額。遊行隊伍到達中聯辦後，十多名社民連成員飲酒及互相乾杯，寓意「慶祝李鵬逝世」，並將寫有譴責李鵬的標語貼在中聯辦門外後離去。

梁國雄表示，今日的示威是要表達對六四死難者的痛心，及慶祝李鵬逝世，是「代表許多大陸同胞及港人的心情。」他斥時任國務院總理的李鵬，於八九民運時拒絕學生訴求及宣布戒嚴，是導致六四鎮壓的關鍵人物，因此要為此事負責。他亦批評，六四事件已過了30年，死難者及其家屬仍未得到公平追究，因此要求中央政府徹查事件，追究責任，還死難者公道及向其家屬道歉賠償等訴求。