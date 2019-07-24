【李鵬逝世】何俊仁：須為六四負上責任　推予鄧小平屬「無腰骨」

中國前國務院總理李鵬周一（22日）在北京逝世，終年91歲。中共發出的訃告提出，李鵬採取果斷措施制止動亂，平息反革命暴亂，穩定了國內局勢。 支聯會主席何俊仁今早在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，李鵬不單是六四鎮壓事件的執行者，更有無可推卸的責任。對於最終未能面世的《李鵬六四日記》提到，李鵬否認要為六四負上主要責任、主要決策都是由鄧小平作出，何俊仁批評李鵬「認真無腰骨」。

支聯會主席何俊仁表示，李鵬不單是六四鎮壓事件的執行者，更有無可推卸的責任。（資料圖片）

年老離世是自然定律

何俊仁指出，李鵬已年屆九旬，離世是自然規律。不過，他認為，李鵬作為89民運的主腦人物，最後更促成將事件定性為暴亂，並鎮壓及屠殺人民，他有無可推卸的責任。

被問及李鵬是否六四屠殺的執行者，何俊仁說，當時他是政府首長，亦是其中一個能經常接觸時任中央軍事委員會主席鄧小平的人等，故李鵬必定是執行者。

不過，何俊仁強調，當時鄧小平已約90歲，他的資訊來源必須來自身邊人。何說，鄧小平當時最相信的人之一必然是李鵬，雖然鄧小平是「拍板人」，但認為李鵬必定曾經煽動，以達到鎮壓目的。

歷史會有公平評價

香港一家出版社多年前取得了一份270多頁，聲稱是李鵬在六四時期寫的日記，書中李鵬否認要為六四負上主要責任，認為主要決策都是由鄧小平作出，但最終未能面世。

何俊仁批評，李鵬將責任推予鄧小平，認為他心中虛怯，害怕自己被釘在歷史的恥辱柱上。何又指，李鵬將興建三峽大壩的責任推予江澤民，形容他「認真無腰骨」，他直言：「既然你自己有所參與、有所決定……應該要承擔！」

何俊仁又指，歷史不能由政府隻手遮天顛倒黑白，將事件編造。他指出，相信歷史會有公正評價。