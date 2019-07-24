【光復元朗】7.27遊行不反對通知書申請人與警方會面　不歡而散

元朗21日晚上發生無差別襲擊事件過後，有市民發起在7月27日（星期六）「光復元朗遊行」。申請人、元朗居民鍾健平昨（23日）向警方申請不反對通知書，雙方今日（24日）續議遊行的交通安排。《香港01》直播鍾健平見記者，交代最新進展，他指與警方溝通協調會議突然變「陳述」，變成應有法律效力及律師在場才可繼續，會議最後「不歡而散」；但他表示，即使不獲批不反對通知書，遊行亦會繼續，遊行當日會由下午4時30分提早至下午3時起舉行，並會設糾察隊以確保安全。

元朗居民鍾健平，就7月27日「光復元朗」遊行，申請不反對通知書，惟他形容與警方會面「不歡而散」。（余俊亮攝）

鍾健平形容，協調會議是不歡而散，他指會面末段，談及遊行路線南邊圍附近的安排時，談及當時會有10名糾察駐守南邊圍路口，防止遊行人士受襲；但當時一名高級督察突表示，鍾是根據《公安條例》245條作出陳述，鍾立即截停對方的說話，他強調不理解為何協調內容會成為陳述。

鍾表示，「陳述」是法律專門術語，有責任、需要尋求法律意見才能作出陳述，因此選擇離開；鍾健平強調，並非拍枱「掟咪」轉身離開，而是平靜地走，不如某些人一般。

「光復元朗」遊行開始時間改為下午3時

他又指，7月27日「光復元朗」遊行開始時間改為下午3時，路線、集合地點、終點不變，當日終點港鐵元朗站將設安全通道，讓老弱婦孺離開。

鍾健平形容，7月21日當晚是「元朗恐襲」。他強調，即使不獲批不反對通知書，遊行亦會繼續舉行，「就算得我一個都會繼續行。」

鍾健平表示，若警方有意再召開會議，樂意繼續參與。（余俊亮攝）

若警方再召開會議 樂意參與

若警方有意再召開會議，鍾強調樂意繼續參與，他又呼籲警方應與港鐵、巴士公司協調交通安排。他形容，自己不能百分百保障所有人的安全，但其團隊會盡力做，期望香港人站出來「向恐怖主義說不」。